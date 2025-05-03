100 ألف درهم تعويضاً لمريض فقد بصره بسبب خطأ طبي في الإمارات

خبرني - أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بالتعويض بـ100 ألف درهم لمريض تعرض لخطأ طبي جسيم خلال عملية جراحية في مركز طبي، ما أفقده بصره.

وفي تفاصيل القضية، رفع المتضرر دعوى طالب فيها مركزاً طبياً وطبيباً يعمل لديه بدفع 400 ألف درهم بالتضامن، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أنه كان يعاني من مرض "المياه البيضاء" في عينيه ولجأ للمركز للعلاج، وبعد فحصه من الطبيب، أجرى له عملية استئصال المياه البيضاء مع زراعة عدستين.

وأضاف المدعي، أن الطبيب أحدث ثقباً في الغشاء الخلفي للعين اليمنى خلال العملية الجراحية، وبعد 4 ساعات اكتشف أن وضع العدسة سيء فسحبها وقصها، ما أدى إلى فقدانه بصره، وتحويله إلى مستشفى آخر لإجراء عملية عاجلة لاستئصال جسم زجاجي من عينه بسبب خطأ الطبيب.

خطأ غير جسيم

وحسب تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المتخصصة قانوناً لتأكيد الخطأ طبي من عدمه، تبين أن المدعي تعرض لخطأ طبي غير جسيم تمثل في أن العناية الطبية التي تلقاها من الطبيب، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ولم تسبب أي عاهة دائمة أو عجز دائم، وعليه ثبت للمحكمة أن المدعى عليه تسبب في خطأ طبي.

وأمرت المحكمة بإلزام المركز الطبي والطبيب بدفع 100 ألف درهم بالتضامن تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.