100 ألف درهم تعويضاً لمريض فقد بصره بسبب خطأ طبي في الإمارات

100 ألف درهم تعويضاً لمريض فقد بصره بسبب خطأ طبي في الإمارات
خبرني - أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بالتعويض بـ100 ألف درهم لمريض تعرض لخطأ طبي جسيم خلال عملية جراحية في مركز طبي، ما أفقده بصره.
وفي تفاصيل القضية، رفع المتضرر دعوى طالب فيها مركزاً طبياً وطبيباً يعمل لديه بدفع 400 ألف درهم بالتضامن، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أنه كان يعاني من مرض "المياه البيضاء" في عينيه ولجأ للمركز للعلاج، وبعد فحصه من الطبيب، أجرى له عملية استئصال المياه البيضاء مع زراعة عدستين.
وأضاف المدعي، أن الطبيب أحدث ثقباً في الغشاء الخلفي للعين اليمنى خلال العملية الجراحية، وبعد 4 ساعات اكتشف أن وضع العدسة سيء فسحبها وقصها، ما أدى إلى فقدانه بصره، وتحويله إلى مستشفى آخر لإجراء عملية عاجلة لاستئصال جسم زجاجي من عينه بسبب خطأ الطبيب.
خطأ غير جسيم
وحسب تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المتخصصة قانوناً لتأكيد الخطأ طبي من عدمه، تبين أن المدعي تعرض لخطأ طبي غير جسيم تمثل في أن العناية الطبية التي تلقاها من الطبيب، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ولم تسبب أي عاهة دائمة أو عجز دائم، وعليه ثبت للمحكمة أن المدعى عليه تسبب في خطأ طبي.
وأمرت المحكمة بإلزام المركز الطبي والطبيب بدفع 100 ألف درهم بالتضامن تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.
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