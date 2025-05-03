السعودية.. إعدام اثنين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية

خبرني - نفذت السلطات السعودية، اليوم السبت، حكم القتل "تعزيزاً" في سعوديين اثنين، أدينا بالانضمام إلى معسكرات تنظيمات إرهابية بالخارج.



وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحافي، إن سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، تمثلت في انضمامهما إلى تنظيم إرهابي، والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج، والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية".

وأضافت الداخلية السعودية أن " التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالمنطقة الشرقية".