السعودية.. إعدام اثنين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية

السعودية.. إعدام اثنين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية
خبرني - نفذت السلطات السعودية، اليوم السبت، حكم القتل "تعزيزاً" في سعوديين اثنين، أدينا بالانضمام إلى معسكرات تنظيمات إرهابية بالخارج.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحافي، إن سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، تمثلت في انضمامهما إلى تنظيم إرهابي، والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج، والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية".
وأضافت الداخلية السعودية أن " التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالمنطقة الشرقية".
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