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ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية السعودية

ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية السعودية

2025-05-03 07:18:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن ضبط 3212 حالة تهريب عبر منافذها الجمركية خلال أسبوع واحد، ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن السعودية ومنع دخول الممنوعات.

ووفقا لبيانها الصادر اليوم، فإن المضبوطات تضمنت كميات كبيرة من التبغ ومشتقاته بلغ عددها 2248 صنفًا، إضافة إلى 870 حالة تتعلق بمواد محظورة، و43 حالة لمواد مخدرة، و43 حالة شملت مبالغ مالية غير مصرّح بها، إلى جانب 8 حالات ضبطت فيها أسلحة ومستلزماتها.

وأكدت الهيئة استمرارها في تشديد الرقابة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشددة على أهمية تعاون المجتمع بالإبلاغ عن أي محاولات تهريب عبر قنوات الاتصال الرسمية المخصصة لذلك.

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