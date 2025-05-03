رصدت من السعودية.. بقعة شمسية تهدد بعواصف مغناطيسية ولا تأثير على البشر

خبرني - رصدت من السعودية صباح اليوم السبت 4 مايو 2025 زيادة في حجم البقعة الشمسية حيث أصبحت تمتد عبر قرص الشمس لمسافة 140,000 كيلومتر، أي أنها تغطي مساحة تعادل 50% من مساحة بقعة كارينغتون الشهيرة عام 1859، مع وجود قلبين مظلمين رئيسيين وعدة نوى أصغر، وهي حتى الآن أكبر بقعة شمسية في عام 2025.

هذا ووفقاً لرئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الذي أكد ظهورها في سماء السعودية ومختلف دول العالم، موضحاً أن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء، وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

وأشار أبو زاهرة: "تتشكّل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري)، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل".

وأضاف: "نظرًا لحجم هذه البقعة الشمسية، فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تلسكوب شمسي صغير، حيث تحتوي على عدة أنوية مظلمة، ومراقبة تطورها خلال الساعات والأيام المقبلة".

تأثيرات محتملة على الأرض والاتصالات

ويقول: البقعة الشمسية قد تطلق توهجات قوية وانبعاثات إكليلية تؤدي إلى عواصف جيومغناطيسية تضرب الأرض، هذا قد يسبب ظهور الشفق القطبي بأماكن أبعد نحو الجنوب من القطب الشمالي، وتسبب اضطرابات في الاتصالات والأقمار الصناعية وتقلبات في شبكات الكهرباء، ولكن لا خطر مباشر على البشر.