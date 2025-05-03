رصدت من السعودية.. بقعة شمسية تهدد بعواصف مغناطيسية ولا تأثير على البشر

رصدت من السعودية.. بقعة شمسية تهدد بعواصف مغناطيسية ولا تأثير على البشر
خبرني - رصدت من السعودية صباح اليوم السبت 4 مايو 2025 زيادة في حجم البقعة الشمسية حيث أصبحت تمتد عبر قرص الشمس لمسافة 140,000 كيلومتر، أي أنها تغطي مساحة تعادل 50% من مساحة بقعة كارينغتون الشهيرة عام 1859، مع وجود قلبين مظلمين رئيسيين وعدة نوى أصغر، وهي حتى الآن أكبر بقعة شمسية في عام 2025.
هذا ووفقاً لرئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الذي أكد ظهورها في سماء السعودية ومختلف دول العالم، موضحاً أن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء، وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.
وأشار أبو زاهرة: "تتشكّل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري)، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل".
وأضاف: "نظرًا لحجم هذه البقعة الشمسية، فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تلسكوب شمسي صغير، حيث تحتوي على عدة أنوية مظلمة، ومراقبة تطورها خلال الساعات والأيام المقبلة".
تأثيرات محتملة على الأرض والاتصالات
ويقول: البقعة الشمسية قد تطلق توهجات قوية وانبعاثات إكليلية تؤدي إلى عواصف جيومغناطيسية تضرب الأرض، هذا قد يسبب ظهور الشفق القطبي بأماكن أبعد نحو الجنوب من القطب الشمالي، وتسبب اضطرابات في الاتصالات والأقمار الصناعية وتقلبات في شبكات الكهرباء، ولكن لا خطر مباشر على البشر.
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