مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشطا في المغير شمال رام الله
خبرني - احتجز مستوطنون، السبت، 3 صحفيين وناشطا في قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وقال الناشط في المغير ربيع أبو نعيم، إن مستوطنين مسلحين ترجلوا من مركبة وأوقفوه هو والصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب، وهم يوثقون قيام مستعمرين بهدم خيام في محيط المكان.
وأضاف، أن المستوطنين حاولوا نزع مفتاح المركبة ومنعوهم من المغادرة، كما حاولوا سحب الهاتف المستخدم في التصوير، ووجهوا تهديدات بالقتل في حال العودة إلى المكان.
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