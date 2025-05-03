مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشطا في المغير شمال رام الله

خبرني - احتجز مستوطنون، السبت، 3 صحفيين وناشطا في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وقال الناشط في المغير ربيع أبو نعيم، إن مستوطنين مسلحين ترجلوا من مركبة وأوقفوه هو والصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب، وهم يوثقون قيام مستعمرين بهدم خيام في محيط المكان.

وأضاف، أن المستوطنين حاولوا نزع مفتاح المركبة ومنعوهم من المغادرة، كما حاولوا سحب الهاتف المستخدم في التصوير، ووجهوا تهديدات بالقتل في حال العودة إلى المكان.