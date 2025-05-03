شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح
خبرني - استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون، مساء السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.
وأصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرقيّ مدينة غزة.
كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غربيّ خانيونس في جنوب قطاع غزة.
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