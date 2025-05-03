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شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

2025-05-03 07:18:05
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون، مساء السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرقيّ مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غربيّ خانيونس في جنوب قطاع غزة.

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