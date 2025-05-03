توقف وشيك للتكيات في غزة وتحذيرات من مجاعة تهدد آلاف الأطفال

توقف وشيك للتكيات في غزة وتحذيرات من مجاعة تهدد آلاف الأطفال
خبرني - توقع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، السبت، توقف جميع التكيات الخيرية في قطاع غزة خلال 5 أيام، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وقال الشوا، لبرنامج "العاشرة"، إن جميع أشكال المساعدات في مخازن وكالات الإغاثة الدولية والفلسطينية قد نفدت بشكل فعلي.
وأضاف أن ما يوزع في التكيات والمطابخ المجتمعية التي ما تزال تعمل هو عبارة عن طبق من الأرز، ويكون لعائلتين أو أكثر وهدفه إبقاؤهم على قيد الحياة فقط، مشيرا إلى اختفاء معظم السلع من الأسواق، وارتفاع أسعار المتبقي بشكل كبير جدا.
وأكّد أن الواقع الإنساني في غزة هو الأسوأ، لافتا إلى أن 4 لترات هي حصة الفرد من المياه للاستخدام اليومي والشرب.
وتحدث عن وجود 66 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الشديد، مضيفا أن جميع أطفال غزة بدأوا يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية.
وتوقع استشهاد الآلاف في القطاع بسبب المجاعة، إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية.
وتوفيت طفلة، صباح السبت، بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى أكثر من 50 فلسطينيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي 2 آذار/مارس، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأغلقت جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.
وحذّرت اليونيسف من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
فيما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعانون من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد حذرت، الجمعة، من أن حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة سيقتل بصمت مزيدا من الأطفال والنساء يوميا، فضلا عمّن يقتلون من جراء القصف.
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