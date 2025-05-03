توقف وشيك للتكيات في غزة وتحذيرات من مجاعة تهدد آلاف الأطفال

خبرني - توقع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، السبت، توقف جميع التكيات الخيرية في قطاع غزة خلال 5 أيام، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال الشوا، لبرنامج "العاشرة"، إن جميع أشكال المساعدات في مخازن وكالات الإغاثة الدولية والفلسطينية قد نفدت بشكل فعلي.

وأضاف أن ما يوزع في التكيات والمطابخ المجتمعية التي ما تزال تعمل هو عبارة عن طبق من الأرز، ويكون لعائلتين أو أكثر وهدفه إبقاؤهم على قيد الحياة فقط، مشيرا إلى اختفاء معظم السلع من الأسواق، وارتفاع أسعار المتبقي بشكل كبير جدا.

وأكّد أن الواقع الإنساني في غزة هو الأسوأ، لافتا إلى أن 4 لترات هي حصة الفرد من المياه للاستخدام اليومي والشرب.

وتحدث عن وجود 66 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الشديد، مضيفا أن جميع أطفال غزة بدأوا يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية.

وتوقع استشهاد الآلاف في القطاع بسبب المجاعة، إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية.

وتوفيت طفلة، صباح السبت، بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى أكثر من 50 فلسطينيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي 2 آذار/مارس، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأغلقت جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.

وحذّرت اليونيسف من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

فيما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعانون من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد حذرت، الجمعة، من أن حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة سيقتل بصمت مزيدا من الأطفال والنساء يوميا، فضلا عمّن يقتلون من جراء القصف.