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جاهة آل سبع العيش وآل الحلو

جاهة آل سبع العيش وآل الحلو

2025-05-03 07:18:05
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - في مناسبة سعيدة تفيض بالفرح توجهت جاهه كريمه من آل سبع العيش لطلب يد الآنسة دانا كريمة السيد مصطفى الحلو لابنهم الشاب أحمد عماد الدين، من آل سبع العيش، وطلب باسم الجاهه المهندس هشام عبد الفتاح خريسات ورد على طلب الجاهه الشيخ صالح البوريني وسط حضور مميز من الأهل والأصدقاء والأحبة الذين شهدوا هذه اللحظات الجميلة. ألف مبروك للعروسين وكل التمنيات بحياة زوجية حافلة بالسعادة والمحبة.

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