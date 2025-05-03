جاهة آل سبع العيش وآل الحلو

خبرني - في مناسبة سعيدة تفيض بالفرح توجهت جاهه كريمه من آل سبع العيش لطلب يد الآنسة دانا كريمة السيد مصطفى الحلو لابنهم الشاب أحمد عماد الدين، من آل سبع العيش، وطلب باسم الجاهه المهندس هشام عبد الفتاح خريسات ورد على طلب الجاهه الشيخ صالح البوريني وسط حضور مميز من الأهل والأصدقاء والأحبة الذين شهدوا هذه اللحظات الجميلة. ألف مبروك للعروسين وكل التمنيات بحياة زوجية حافلة بالسعادة والمحبة.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.