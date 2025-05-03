جاهة آل سبع العيش وآل الحلو

جاهة آل سبع العيش وآل الحلو
خبرني - في مناسبة سعيدة تفيض بالفرح توجهت جاهه كريمه من آل سبع العيش لطلب يد الآنسة دانا كريمة السيد مصطفى الحلو لابنهم الشاب أحمد عماد الدين، من آل سبع العيش، وطلب باسم الجاهه المهندس هشام عبد الفتاح خريسات ورد على طلب الجاهه الشيخ صالح البوريني وسط حضور مميز من الأهل والأصدقاء والأحبة الذين شهدوا هذه اللحظات الجميلة. ألف مبروك للعروسين وكل التمنيات بحياة زوجية حافلة بالسعادة والمحبة.
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