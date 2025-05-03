إسرائيل تُعلن دعمها للهند ضد باكستان

خبرني - تطور خطير وغير معهود في سياسات إسرائيل الخارجية تمثل بإعلان دعمها للهند في توتر علاقاتها الجاري مع باكستان، وتصاعد الموقف بينهما عقب تفجير إقليم كشمير، وسط خشية عالمية من انزلاقه لمواجهة عسكرية، مع أنه ليس سرّاً أن إسرائيل متورّطة في كثير من الصراعات المسلحة حول العالم، بل وتقوم بتغذيتها بالسلاح والوسائل القتالية.

لكن في الوقت ذاته، تفرض رقابة صارمة عليه، وتمنع نشر أي معلومات خاصة بهذا السياق، إلا أن سلوكها في هذه الحالة مع الهند مدعاة للتوقف، ومعرفة أسباب اتخاذها لموقف علني، بينما اتخذت غالبية دول العالم مواقف متوازنة، داعية لكبح جماح التوتر، وعدم تصعيد الميدان عسكرياً.

مفردات تحريضية ومزاعم عن علاقة حماس بجيش محمد الكشميري

بدأ التدخل الإسرائيلي في الأزمة المتصاعدة بين الهند وباكستان باتصال مفاجئ من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، للإعراب عن تعازيه بقتلى ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي الإسلامي"، مؤكداً له الوقوف جنباً إلى جنب في ما أسماها "المعركة الحرجة" ضد ما اعتبره "الإرهاب القاتل".

بل إن السفير الإسرائيلي في نيودلهي رؤوفين آزار استغل تفجير كشمير لربطه بالمقاومة الفلسطينية، معتبراً الحرب التي تخوضها الهند ضد تنظيم "جيش محمد" امتداداً للحرب الإسرائيلية ضد حماس.

وزعم أن عدداً من كوادر الحركة زاروا مؤخراً إقليم كشمير، مشبّهاً هجوم "باهالغام" بهجوم السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة، بل إنه أشاد بخطوات نيودلهي تجاه باكستان، خاصة تعليق معاهدة مياه نهر السند.

اللافت أننا أمام انحياز سياسي مكشوف من إسرائيل تجاه الهند، أكثر من كونها خطابات تعزية وتضامن، مما تُرجم بصدور دعوات من يمينيين هنود ومقدمي برامج حوارية على التلفزيونات الرسمية للانتقام من الكشميريين على غرار ما نفذته إسرائيل ضد غزة في حرب الإبادة.

في المقابل، دفع نشطاء كشميريون لتحذير الهند من اتباع هذه الإبادة، التي باتت نموذجاً يُحتذى به لكل محتل فاشي في العالم.

فيما أعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي أن الموساد الإسرائيلي يقف وراء تفجيرات كشمير، عبر وجود ضباط له في الهند لتنسيق مؤامرة على باكستان، واتهام إسرائيل بالتسبب بالتصعيد الجاري لصرف نظر العالم عن حرب الإبادة التي يشنها على غزة.

وأعلنت باكستان، في سنوات سابقة، أن الدول التي تدعم الهند في نزاعها بشأن كشمير تقع في مرمى صواريخها، لأنها معادية، وعليها الاستعداد لذلك. وقد توقفت إسرائيل عند هذا التهديد في حينه، لأن الهند تستخدم أسلحتها ضد باكستان، مما دفع العديد من وسائل الإعلام الهندية والباكستانية لعدم الاستخفاف بهذا التهديد.

هذا الانحياز الصريح للهند يعيدنا إلى بدايات العدوان الإسرائيلي على غزة، حين ظهر لافتاً صدور إدانة هندية رسمية لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير خارجيته سوبراهمانيام جيشانكار.

وشكلت صياغة الإدانة، وسرعتها، دليلاً على التغيرات الجارية في علاقات تل أبيب ونيودلهي، ولم يقتصر الأمر على الإدانة الخطية فقط، بل إن نيودلهي تصدت للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بين جمهورها، ودافعت عن الاحتلال في المحافل الدولية، وزودت جيشه بأسلحة كبيرة، ودعمته علناً في حرب الإبادة ضد غزة.

مؤشرات التورط الإسرائيلي في المواجهة

ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جملة مؤشرات متزايدة بشأن دور إسرائيلي في إذكاء الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير، بل وتصعيده، في ظل علاقاتها المتنامية مع نيودلهي، بل إن الدعم العسكري الإسرائيلي للهند بدأ منذ عام 1971، وقبل إقامة علاقاتهما الرسمية، عندما خاضت الأخيرة حرباً مع باكستان نتج عنها إنشاء بنغلاديش.

وفي 1999 ظهرت إسرائيل كإحدى الدول القليلة التي ساعدت الهند في نزاع "كارجيل" مع باكستان، وأمدّتها بالصواريخ الموجهة بالليزر وطائرات تجسس دون طيار.

تتوفر العديد من المعطيات التي "تكشف المستور" في الدعم الإسرائيلي للهند ضد باكستان، أهمها:

الادعاء بأن الهند وإسرائيل تخوضان حروباً متماثلة ضد الجماعات المسلحة، ولديهما صراعات مع دول تحوز أسلحة غير تقليدية، فالأولى تواجه باكستان النووية وإقليم كشمير والحركات المسلحة، والثانية تسعى لإحباط تطلعات إيران النووية، وتواجه حماس وحزب الله.

السلاح الإسرائيلي الذي يلعب دوراً مفصلياً في التوتر القائم بين القوتين النوويتين؛ فالهند شريك أساسي لإسرائيل في التعاون العسكري، وتعتبر أكبر مستورد لسلاحها بنسبة 49% من مجمل صادراتها العسكرية، بقيمة زادت عن عشرين مليار دولار.

تزايد التقارير التي تتحدث أن قصف الهند للمواقع الباكستانية في جميع المحطات تمّ بصواريخ "سبايس" الإسرائيلية، فيما تولّت منظومة "سبايدر" الإسرائيلية حماية أجوائها من التجسس الباكستاني.

المشاركة الإسرائيلية الفاعلة في تصميم العقيدة الأمنية العسكرية الهندية ضد باكستان، خاصة استنساخ "عقيدة الضاحية" التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية ودول أخرى، حتى أن مذيعاً في التلفزيون الهندي سأل ذات مرة: هل ترد الهند على الهجمات المعادية بالطريقة الإسرائيلية؟

المصلحة الإسرائيلية في زيادة الوجود العسكري الهندي في بحر العرب والبحر الأحمر، لمواجهة الساحات التي تهددها إيران، وتكثيف تعاونهما لضمان حرية الملاحة في المنطقة.

شراكة استراتيجية وتبادل معلومات استخبارية

يكتسب التورط الإسرائيلي في الانحياز للهند ضد باكستان في جميع مراحل مواجهاتهما المسلحة جذوراً راسخة في ظل شراكتهما الاستراتيجية التي ترسخت منذ تطبيع علاقاتهما في 1992، وأخذت قطاعات أوسع في ضوء ما تعتبرانه "التهديدات المشتركة والقواسم الثنائية" التي تجمعهما في عديد المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية، التي تعود لأواخر الستينيات.

حيث تتشاركان بتبادل المعلومات الأمنية، حتى تحوّلتا مع مرور الوقت لشريكتين حليفتين ضد باكستان والحركات الإسلامية، اعتقاداً من الهند بأن تطوير علاقاتها مع إسرائيل جزء من تسهيل موافقة واشنطن على منحها القروض المالية، والإسهام في تحسين علاقاتها معها.

ولأن للهند سفارة في تل أبيب، فإن للأخيرة سفارة في نيودلهي، وقنصليتين في مومباي وبنغالور، وهذه دلالة لافتة على تزايد الاهتمام الإسرائيلي بالدولة التي ستكون الأكبر في العالم في 2050، وسيتجاوز عدد سكانها الصين بأكثر من ربع مليار نسمة، وسادس أكبر اقتصاد، وستصل إلى المركز الثالث في 2048، مما جعلها قبلة لزيارات القادة الإسرائيليين.

آخرها قام بها نتنياهو، وسبقه أريئيل شارون والرئيسان السابقان رؤوفين ريفلين وشمعون بيريس، ووزيرا الحرب السابقان موشيه يعلون وبيني غانتس، بينما حظيت إسرائيل بزيارات هندية أهمها ناريندرا مودي رئيس الحكومة، والرئيس براناب مخرجي، ووزيرة الخارجية سوشما سواراج.

على الصعيد الأمني والعسكري، كشفت العديد من التقارير الإسرائيلية أن تل أبيب ونيودلهي تُبرمان بصورة دائمة صفقات سلاح مشتركة وصناعات عسكرية، وتبادلاً للمعلومات الأمنية، ومراقبة تحويل الأموال للمنظمات المسلحة، والتعرف على طرق التجنيد المتبعة لديها، وتدريب عناصرها.

كما يشمل تعاونهما الثنائي توريد كميات كبيرة من السلاح الإسرائيلي والوسائل التكنولوجية ذات الاستخدامات العسكرية، بينها الطائرات المُسيّرة بدون طيار، وأدوات رؤية ليلية، وجدران إلكترونية لتحسين الرقابة على الحدود الهندية، فضلاً عن الذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية.

الصفقات الأمنية والعسكرية

تُعدّ الهند أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الإسرائيلية بنسبة 49% من مجمل وارداتها، بقيمة 15 مليار دولار، أما إسرائيل فهي ثالث أكبر مورّد تسليحي للهند بعد روسيا والولايات المتحدة، مما يجعلهما شريكين أساسيين في التعاون العسكري.

وشهد ارتفاع مبيعاتهما من الأسلحة بنسبة 175%، مع مساهمة إسرائيلية فاعلة في تحديث الجيش الهندي، من خلال إمداده بكميات كبيرة من السلاح والذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية، بجانب المناورات العسكرية المشتركة.

وقد باعت الصناعات الجوية الإسرائيلية الصفقة الأكبر في تاريخها بملياري دولار لإمداد الهند بنظام دفاع جوي صاروخي، بعد شراء صواريخ "سبايك" بـ500 مليون دولار، و131 صاروخ أرض-جو بـ70 مليون دولار، وكلها بهدف حماية الأجواء الهندية من أي تهديدات من الجوّ والبحر والبرّ، كما شاركتا في المناورة الجوية "العلم الأزرق" في سماء النقب قبل أعوام.

المشاريع الاقتصادية والأعمال التجارية

تُسارع الهند وإسرائيل خطاهما لتنمية شراكتهما الاقتصادية والتجارية، مما يجعلهما تتبادلان الفائدة في مجالات الهايتك والتكنولوجيا، وظهر ذلك جلياً إبان اصطحاب نتنياهو لمائة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات خلال زيارته للهند.

وكان ذلك بغرض زيادة حجم تبادلهما التجاري من أربعة إلى عشرة مليارات دولار سنوياً، عبر تنويع وتوسيع العلاقات التجارية، التي شملت توفير خط طيران مباشر لطيرانهما، وحصول قفزة بنسبة 22% من حركة الطيران المتبادل، وبلوغ عدد مسافريها حد الذروة بما يقدّر بـ158 ألفاً.

تُقدّر العلاقات التجارية بين الهند وإسرائيل بخمسة مليارات دولار، معظمها في الماس والسلاح، مما يجعل إسرائيل الشريك التجاري الـ39 للهند، التي تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري آسيوي لإسرائيل، وعاشر أكبر شريك تجاري لها بشكل عام.

وتتركز في التكنولوجيا المالية، والإنترنت، والسيارات الكهربائية، وتحلية المياه، والأدوات التحليلية للمختبرات، والتعلم الآلي، وإدارة البيانات، وخطط لتعظيم الإمكانات التجارية، وقد أنشأتا صندوق ابتكار بـ40 مليون دولار لتمويل 11 مشروعاً في الصناعة والبحوث التكنولوجية والمياه والزراعة والطاقة والصحة والمعلومات.

ويعمل 30 مركزاً تقنياً مشتركاً بينهما، حيث تعمل شركاتهما الثنائية على تنويع المحاصيل، والطاقة الشمسية، والإنتاجية، واستخدام المياه، وتوفّر إسرائيل التدريب لملايين المزارعين الهنود بأحدث التقنيات الزراعية.

مع العلم أن اتفاقيات التطبيع بنت جسراً جديداً بين الهند وإسرائيل، نتج عنه منتدى I2U2 لجمع الشراكة بين: المعرفة الإسرائيلية، ورأس المال الإماراتي، وسوق الهند الضخم.

العداء الإسرائيلي لباكستان بسبب حيازتها السلاح النووي

لا تُخفي إسرائيل تشاركها مع الهند في عدائها لباكستان، لكن أسبابها الخاصة تتركز في حيازة الأخيرة للسلاح النووي، الذي يكسر احتكار الاحتلال الإسرائيلي له.

وقد شهدت السنوات القليلة التي سبقت إعلان العلاقات الدبلوماسية الهندية الإسرائيلية تطوراً لافتاً تمثّل في اجتماع ضابطين إسرائيليين مع نظرائهم الهنود في نيودلهي لتبادل المعلومات والتقييمات بشأن المشروع النووي الباكستاني.

وبعد عام، زار رئيس جهاز الاستخبارات الهندية تل أبيب برفقة خبير نووي كبير، وتناولت الزيارة إقامة علاقات استخباراتية مشتركة، وافتتاح مكتب تمثيلي لجهاز الموساد في الهند، مما أثار مخاوف باكستان من هجوم هندي إسرائيلي مشترك، آنذاك، على منشآتها النووية في "كاهوتا" غير البعيدة عن حدود كشمير.

كما زعمت المحافل الإسرائيلية وجود جهود كبيرة للعالم الباكستاني عبد القدير خان، "أبو القنبلة النووية الإسلامية"، في بناء المفاعل النووي الليبي السابق، وإنشاء نواة للمفاعل النووي في سوريا، الذي دمّرته إسرائيل في 2007.

وهي جهود تمت في غفلة من أجهزتها الاستخبارية، معتبرة أن "كلمة السرّ" في المشاريع النووية في المنطقة هي باكستان، صحيح أن آخر مشروعين تم تدميرهما، لكن نشوءهما في مراحلهما المبكرة شكّل مصدر إخفاق إسرائيلي يصعب إخفاؤه تجاه إسلام آباد.

وفي السنوات الأخيرة، اتهمت تل أبيب إسلام آباد بالانخراط في مساعدة السعودية لحيازة سلاح نووي، وليس من قبيل الصدفة، وفق المزاعم الإسرائيلية، أن ولي العهد محمد بن سلمان يحرص على زيارتها بشكل متكرر، وفي أولى زياراته لها عام 2016، أعلنتا عن اتفاقية تعاون عسكري شامل.



أوجه الشبه بين الاحتلال الهندي لكشمير، والإسرائيلي لفلسطين

لا ترتبط الهند وإسرائيل بتجارة الأسلحة فقط، على أهميتها، بل إن كليهما يتبع نهجاً قمعياً للمسلمين، الكشميريين والفلسطينيين، ويسعيان لتوثيق تحالفهما، مما يجعل أسباب تقاربهما أعمق بكثير من احتياجاتهما العسكرية الفورية للدولتين العنيفتين.

من حيث التوظيف السافر للعقيدتين اليهودية والهندوسية كوسيلة لتبرير كراهية المسلمين في باكستان وفلسطين، واتباع سياسة التطهير العرقي ضدهما، ولعل أخطر أوجه التشابه التاريخي، السياسي، والأيديولوجي، أن المفهوم القومي الهندوسي مستوحى من الصهيونية!

وفي جميع مراحل النزاع المتجدد بين الهند وباكستان بشأن كشمير، ربطته إسرائيل بالنزاع القائم في الضفة الغربية المحتلة، وفيما أعلنت الهند إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، فإنه يشبه نواياها بإعلان ضمّ أجزاء من الضفة.

مما يُفسّر التوجهات اليمينية للحكومتين اليمينيتين معاً، ومفادها أن الوضع القائم في كشمير والضفة يعمل لصالحهما، وبات احتلالهما يشتركان في الخصائص المتشابهة، فهما يطبّقان سياسة تطهير عرقي ضد سكانهما الأصليين، وتقومان بدعاية مماثلة لإخفاء حقيقة كونهما احتلالين يسرقان الأرض ويقتلان أهلها.

وقد اعترف وزير الدفاع الهندي الأسبق شاراد باوار بوجود تعاون أمني مع إسرائيل لمكافحة "الإرهاب"، بما فيه تبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، وخبراتهما العملياتية، واستراتيجياتهما وأساليبهما وتكتيكاتهما في الغزو والسيطرة.

وقد ظهر لافتاً أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين أطلع مودي، خلال زيارته نيودلهي، على أنشطة أجهزة أمن الاحتلال ضد المقاومين الفلسطينيين، وناقشا أهمية مكافحة العمليات التي تهدد المستوطنين.

اللافت أن الاحتلال الهندي لكشمير، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حدثا في العام نفسه 1948، مما أنشأ حالة من التضامن بين الشعبين الكشميري والفلسطيني منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين، فيما استفادت الهند وإسرائيل من خبراتهما الاستيطانية في تعميم القوانين العنصرية، التي سمحت لهما بمصادرة الأراضي المملوكة للكشميريين والفلسطينيين.

أكثر من ذلك، فحين اندلعت انتفاضة الحجارة ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1987، فقد تزامنت مع انطلاق الانتفاضة المسلحة في كشمير ضد الاحتلال الهندي، وبعد إقامة علاقتهما الرسمية عام 1992، انتهجتا مفردات سياسية متطابقة، بتأكيدهما على قضايا "الأمن، والحرب ضد الإرهاب، والتهديد الذي تشكله الحركات الإسلامية".

ومع مرور الوقت، باتت السياسة الهندية في كشمير نسخة من نظيرتها الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها إنشاء مستوطنات مخصصة للهندوس فقط، على غرار الاستيطان اليهودي، كوسيلة لإحداث تغييرات ديموغرافية، بما يشمله من قوانين الإقامة العنصرية الهادفة لتغيير التركيبة الديموغرافية لصالح الهندوس على حساب الكشميريين.

من الواضح أن هذه التغييرات الهندية في كشمير مستوحاة من نموذج الاستيطان الإسرائيلي، بل إن الصهاينة والهندوس يتشاركون معاً في أن وجود العديد من الدول الإسلامية في العالم يخلق الحاجة لإقامة دولتين هندوسية ويهودية.

وبالتالي، فإن الفلسطينيين والمسلمين الهنود يمكنهم العيش في أماكن أخرى، خارج حدودهما، لكنهم اختاروا العيش في فلسطين والهند فقط من أجل استفزاز اليهود والهندوس!

في الوقت نفسه، فإن مجموعة من السياسات القمعية التي تستخدمها الهند للسيطرة على الكشميريين تتطابق مع نظيرتها الإسرائيلية في فلسطين، وتشمل: الاعتقالات التعسفية، الإعدامات خارج نطاق القضاء، الاختفاء القسري، حظر التجول، العقوبات الجماعية، الاعتقالات الإدارية، الاعتداء الجنسي، قمع حرية التعبير والتجمع، هدم المنازل، وغيرها.

حتى أن فلسطين أصبحت استعارة مُلهِمة بين الكشميريين لوصف معاناتهم، مما يعكس خوفهم العميق من التطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وهندسة الاحتلال المشددة باستمرار من قبل الهند، وبات الفلسطينيون والكشميريون معاً يعتقدون بأن إسرائيل والهند دولتان قمعيتان متشابهتان متواطئتان في الممارسات القمعية.

وقد ألغت الهند المادتين 35أ و370 من الدستور لتمهيد الطريق لوجودها في كشمير، وتغيير التركيبة السكانية من خلال السماح للهنود بشراء العقارات والاستقرار فيه، تماماً كما يفعل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وأصبحت النشاطات الاستعمارية في كشمير وفلسطين مترابطة، فما تفعله إسرائيل في فلسطين تكرره الهند في كشمير، والعكس صحيح. وبعد أن ضمّت الهند كشمير المحتلة بالكامل، اقترح دبلوماسي هندي رفيع المستوى أن تحذو الهند حذو "النموذج الإسرائيلي" في الإقليم، في إشارة لمستوطنات الضفة والقدس المحتلتين.