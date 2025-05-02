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إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة .. واستدعاء آلاف جنود الاحتياط

إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة .. واستدعاء آلاف جنود الاحتياط

2025-05-02 03:15:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع قيادة الجيش قررت توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد التوترات واستمرار المواجهات على عدة جبهات.
وبحسب التقرير، تم اتخاذ القرار خلال جلسة تقييم أمني عُقدت مساء أمس، حيث خلصت القيادات العسكرية والسياسية إلى ضرورة تعزيز الجهود الميدانية، عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لدعم العمليات البرية والجوية التي تنفذها إسرائيل داخل القطاع.
وكالات


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