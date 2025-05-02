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لحام وتثبيت .. أول الإجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل في الزرقاء

لحام وتثبيت .. أول الإجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل في الزرقاء

2025-05-02 03:15:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شرعت كوادر بلدية الزرقاء بتنفيذ المرحلة الأولى من توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس البلدية المهندس عماد المومني، بإجراء "أشغال لحام" لأغطية المناهل مع إطار المنهل المثبت بالأرض، للحد من ظاهرة سرقة المناهل.
وشهدت مدينة الزرقاء مؤخرًا حالات متكررة من سرقة أغطية المناهل، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على السلامة المرورية ويهدد بوقوع حوادث خطيرة لمستخدمي المركبات.
وحفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين، نسبت اللجنة المشكلة برئاسة عضو المجلس البلدي هناء عوكل لرئيس البلدية باتخاذ إجراءات رادعة بحق هذه الفئة المستهترة بأرواح المواطنين ومركباتهم التي يلحقها الأذى جراء سرقة أغطية المناهل في الشوارع.
وأكد المومني، أن ما تقوم به البلدية محاولة لتفادي سقوط المركبات أو المارة، إذ تم اتخاذ حلول فورية تحد من هذه الظاهرة، منها الحل الأمني الذي لن تتهاون البلدية بحقها الشخصي تجاه كل من تسوّل له نفسه سرقة المناهل، وتكثيف الرقابة على محال بيع الخردة (السكراب)، التي لها الدور المهم في التبليغ عن أي شخص يقوم بعرض المسروقات من المناهل عليها.

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