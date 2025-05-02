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الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

2025-05-02 03:15:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رُصدت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" أولى لحظات الزلزال العنيف الذي ضرب الأرجنتين وتشيلي يوم الجمعة.
ويُظهر أحد الفيديوهات السكان وهم يهرعون نحو الجبال تحسّبًا لوقوع أمواج مدّ عاتية (تسونامي).
وأصدرت السلطات في الأرجنتين أمرًا عاجلًا بإجلاء سكان بلدة بويرتو ألمانزا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، تحسّبًا لخطر قد ينجم عن الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لأميركا اللاتينية.
ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن إصابات، لكنها أكدت أن الوضع يُراقب من كثب بالتنسيق مع فرق الطوارئ .
وفي تشيلي، دعت السلطات إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد، بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر.
وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه في منصة "إكس":"ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعيًا السكان إلى اتباع توصيات السلطات.
سكاي نيوز


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