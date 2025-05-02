أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

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أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الغاز الارتفاع في أوروبا بعدما أعلنت الصين أنها تقيم إمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى موجة ارتفاع في السوق الأوسع نطاقاً.
وارتفعت العقود المستقبلية القياسية تسليم الشهر الأقرب بنحو 2.5 بالمئة، اليوم الجمعة، لتمحو خسائرها السابقة، فيما أدى تذبذب التداول خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع العقود المستقبلية 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وارتفعت العقود المستقبلية الهولندية تسليم أقرب شهر، التي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا 2.12 بالمئة إلى 32.83 يورو للميجاواط في الساعة.
بترا
وارتفعت العقود المستقبلية القياسية تسليم الشهر الأقرب بنحو 2.5 بالمئة، اليوم الجمعة، لتمحو خسائرها السابقة، فيما أدى تذبذب التداول خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع العقود المستقبلية 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وارتفعت العقود المستقبلية الهولندية تسليم أقرب شهر، التي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا 2.12 بالمئة إلى 32.83 يورو للميجاواط في الساعة.
بترا
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