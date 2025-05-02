  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

2025-05-02 03:15:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الغاز الارتفاع في أوروبا بعدما أعلنت الصين أنها تقيم إمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى موجة ارتفاع في السوق الأوسع نطاقاً.
وارتفعت العقود المستقبلية القياسية تسليم الشهر الأقرب بنحو 2.5 بالمئة، اليوم الجمعة، لتمحو خسائرها السابقة، فيما أدى تذبذب التداول خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع العقود المستقبلية 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وارتفعت العقود المستقبلية الهولندية تسليم أقرب شهر، التي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا 2.12 بالمئة إلى 32.83 يورو للميجاواط في الساعة.
بترا


MENAFN02052025000208011052ID1109501922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث