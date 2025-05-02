البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط القصر الرئاسي في دمشق

البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط القصر الرئاسي في دمشق
القاهرة 2 أيار (بترا)- دان البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، مضيفًا أنها تأتي امتدادًا للانتهاكات والتعديات السافرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية.
وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الدولة السورية.
وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت بشأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.
--(بترا)
م.ر/م د/أس
02/05/2025 21:16:07
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