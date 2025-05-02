البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط القصر الرئاسي في دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 2 أيار (بترا)- دان البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، مضيفًا أنها تأتي امتدادًا للانتهاكات والتعديات السافرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية.

وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الدولة السورية.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت بشأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

--(بترا)

م.ر/م د/أس

02/05/2025 21:16:07