أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- واصلت أسعار الغاز الارتفاع في أوروبا بعدما أعلنت الصين أنها تقيم إمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى موجة ارتفاع في السوق الأوسع نطاقاً.

وارتفعت العقود المستقبلية القياسية تسليم الشهر الأقرب بنحو 2.5 بالمئة، اليوم الجمعة، لتمحو خسائرها السابقة، فيما أدى تذبذب التداول خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع العقود المستقبلية 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وارتفعت العقود المستقبلية الهولندية تسليم أقرب شهر، التي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا 2.12 بالمئة إلى 32.83 يورو للميجاواط في الساعة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

02/05/2025 21:13:37