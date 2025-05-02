لجنة دولية تحذر من خطورة الغارات الإسرائيلية المستمرة على سوريا

لجنة دولية تحذر من خطورة الغارات الإسرائيلية المستمرة على سوريا
نيويورك 2 أيار (بترا)- حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، اليوم من "تزايد خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأوضحت اللجنة الدولية، في بيان صحفي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية والتهديدات بمزيد من التدخل العسكري، إلى جانب "استمرار توسيع احتلال إسرائيل للجولان السوري، فضلا عن محاولاتها لتقسيم مختلف المجتمعات السورية، تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا".
-- (بترا)
م د/م د/أس
02/05/2025 20:40:01
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية