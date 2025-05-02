لجنة دولية تحذر من خطورة الغارات الإسرائيلية المستمرة على سوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 أيار (بترا)- حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، اليوم من "تزايد خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية".

وأوضحت اللجنة الدولية، في بيان صحفي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية والتهديدات بمزيد من التدخل العسكري، إلى جانب "استمرار توسيع احتلال إسرائيل للجولان السوري، فضلا عن محاولاتها لتقسيم مختلف المجتمعات السورية، تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا".

-- (بترا)

م د/م د/أس

02/05/2025 20:40:01