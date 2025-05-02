أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عامين في نيسان

أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عامين في نيسان
عمان 2 أيار (بترا)- ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين في نيسان، مما يشير إلى أن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية بدأ يضغط على حركة التجارة.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في نيسان مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.
وزاد متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 1 بالمئة إلى 128.3 نقطة في نيسان مقارنة بتقديرات آذار عند 127.1 نقطة، كما ارتفع 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
وما يزال المؤشر أقل بكثير من ذروته في عام 2022، إلا أن الصعود يشير إلى احتمال أن تصبح المواد الغذائية الأساسية في المتاجر أغلى سعراً بعد فترة من تراجع تضخم أسعار الغذاء.
وأكدت المنظمة أن "تقلبات أسعار العملات أثرت على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بينما زادت تعديلات السياسات الجمركية من ضبابية السوق".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
02/05/2025 20:55:24
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