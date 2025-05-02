أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عامين في نيسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين في نيسان، مما يشير إلى أن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية بدأ يضغط على حركة التجارة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في نيسان مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.

وزاد متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 1 بالمئة إلى 128.3 نقطة في نيسان مقارنة بتقديرات آذار عند 127.1 نقطة، كما ارتفع 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي

وما يزال المؤشر أقل بكثير من ذروته في عام 2022، إلا أن الصعود يشير إلى احتمال أن تصبح المواد الغذائية الأساسية في المتاجر أغلى سعراً بعد فترة من تراجع تضخم أسعار الغذاء.

وأكدت المنظمة أن "تقلبات أسعار العملات أثرت على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بينما زادت تعديلات السياسات الجمركية من ضبابية السوق".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

02/05/2025 20:55:24