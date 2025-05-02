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مدير تنشيط السياحة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة بالمنطقة

مدير تنشيط السياحة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة بالمنطقة

2025-05-02 03:11:23
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن اختيار المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، ضمن قائمتها لأبرز 10 قادة حكوميين في قطاع السياحة لعام 2025.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، يأتي هذا التكريم تقديرا لجهوده المستمرة في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقاد الدكتور عربيات، العديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في نمو القطاع السياحي في المملكة، بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب الدكتور عربيات في حزيران 2024 رئيسا للجنة الأعضاء المؤازرين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ما يعكس الثقة الدولية في قيادته وخبرته في مجال السياحة.
وقالت الهيئة، إن هذا التصنيف من فوربس الشرق الأوسط يعد اعترافا بجهود عربيات وإسهاماته البارزة في تطوير القطاع السياحي في الأردن وتعزيز مكانته على خارطة السياحة العالمية.
--(بترا)
ح خ/م د/أس
02/05/2025 20:53:11

MENAFN02052025000117011021ID1109501899

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