مدير تنشيط السياحة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة بالمنطقة

مدير تنشيط السياحة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة بالمنطقة
عمان 2 أيار (بترا)- أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن اختيار المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، ضمن قائمتها لأبرز 10 قادة حكوميين في قطاع السياحة لعام 2025.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، يأتي هذا التكريم تقديرا لجهوده المستمرة في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقاد الدكتور عربيات، العديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في نمو القطاع السياحي في المملكة، بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب الدكتور عربيات في حزيران 2024 رئيسا للجنة الأعضاء المؤازرين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ما يعكس الثقة الدولية في قيادته وخبرته في مجال السياحة.
وقالت الهيئة، إن هذا التصنيف من فوربس الشرق الأوسط يعد اعترافا بجهود عربيات وإسهاماته البارزة في تطوير القطاع السياحي في الأردن وتعزيز مكانته على خارطة السياحة العالمية.
--(بترا)
ح خ/م د/أس
02/05/2025 20:53:11
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