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تعادل الأهلي والصريح في دوري المحترفين

تعادل الأهلي والصريح في دوري المحترفين

2025-05-02 03:11:15
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- تعادل فريقا الصريح والأهلي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير بدوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الصريح محمد العكش في الدقيقتين 29 و 85 وعبد الله الشعيبات 87، فيما سجل أهداف الأهلي، عز الدين أبو السعود 43، وأحمد عبد ربه 45 وعمر خضر 71.
ورفع الصريح رصيده إلى 21 نقطة فيما تقدم الأهلي للمركز السابع برصيده 26 نقطة.
وكان الصريح هبط رسميا، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
02/05/2025 20:20:24

MENAFN02052025000117011021ID1109501898

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