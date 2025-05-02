تعادل الأهلي والصريح في دوري المحترفين

تعادل الأهلي والصريح في دوري المحترفين
عمان 2 أيار (بترا)- تعادل فريقا الصريح والأهلي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير بدوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الصريح محمد العكش في الدقيقتين 29 و 85 وعبد الله الشعيبات 87، فيما سجل أهداف الأهلي، عز الدين أبو السعود 43، وأحمد عبد ربه 45 وعمر خضر 71.
ورفع الصريح رصيده إلى 21 نقطة فيما تقدم الأهلي للمركز السابع برصيده 26 نقطة.
وكان الصريح هبط رسميا، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
02/05/2025 20:20:24
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