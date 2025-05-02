إدانة عربية ودولية لغارة الاحتلال الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي بدمشق

أدانت دول عربية وإسلامية الغارة التي شنتها اسرائيل على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، مجددة رفضها لانتهاكات الاحتلال للسيادة السورية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية، مجددة رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها».

وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سورية والمنطقة، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الغارة الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي في دمشق، تعد انتهاكا خطرا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس الجمعة أن الغارة تؤكد كذلك نهج الاحتلال القائم على تأجيج الصراعات وتوتير الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب عن رفض مجلس التعاون وإدانته لكل هذه الانتهاكات الخطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تمس سيادة سورية واستقرارها وأمن شعبها.

وشدد على أهمية احترام وحدة أراضي ورفض أي تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن أمن سورية واستقرارها يعدان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي والدولي.

كما دانت رابطة العالم الإسلامي الغارة. ونددت الرابطة في بيان بهذا النهج الهمجي للاحتلال الإسرائيلي في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة.

وجددت التأكيد على التضامن الكامل مع سورية وشعبها تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

بدوره، دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «انتهاكات» إسرائيل للسيادة الإقليمية السورية، بما في ذلك الضربة التي نفذتها قرب القصر الرئاسي في دمشق، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمه.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك «من الضروري أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها»، معربا أيضا عن قلقه إزاء أعمال العنف التي شهدتها مناطق في جنوب سورية.