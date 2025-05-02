جمعية أطباء الأسنان تشكل مجلس إدارتها الجديد برئاسة سعد الشمري

جمعية أطباء الأسنان تشكل مجلس إدارتها الجديد برئاسة سعد الشمري
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الشمري لـ «الأنباء»: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للجمعية من خلال تبني برامج مهنية وتوعوية نوعية وتطوير بيئة العمل لأطباء الأسنان
دشتي لـ «الأنباء»: فتح قنوات تواصل فعالة مع وزارة الصحة والعمل بشكل مشترك على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه أطباء الأسنان في الميدان
عبدالكريم العبدالله
شكلت جمعية أطباء الأسنان الكويتية مجلس إدارتها الجديد للدورة المقبلة، والذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية في مجال طب الأسنان، وجاء التشكيل على النحو التالي:
٭ د.سعد فالح الشمري - رئيس مجلس الإدارة
٭ د.محمد عبدالرضا دشتي - الأمين العام
٭ د.محمد علي الحمادي - نائب الرئيس
٭ د.فهد جمال البصري - أمين الصندوق
٭ د.مهند عبدالله العوضي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاجتماعية
٭ د.إبراهيم عبدالله جاسم - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الإعلامية
٭ د.يوسف محمد العوضي - عضو مجلس إدارة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة د.سعد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للجمعية من خلال تبني برامج مهنية وتوعوية نوعية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتطوير بيئة العمل لأطباء الأسنان، بالإضافة إلى دعم الأنشطة العلمية والمهنية والاجتماعية لأعضاء الجمعية.
من جانبه، قال الأمين العام للجمعية د.محمد دشتي في تصريح لـ «الأنباء» أن المجلس الجديد يعكف على وضع خطة استراتيجية شاملة تعنى برفع كفاءة الأطباء، وتوسيع قاعدة التعاون مع الجمعيات والهيئات الطبية داخل الكويت وخارجها، بما يسهم في رفعة المهنة وخدمة المجتمع.
وذكر أن مجلس الإدارة الجديد يعتزم فتح قنوات تواصل فعالة مع وزارة الصحة، والعمل بشكل مشترك على معالجة جميع التحديات والعقبات التي تواجه أطباء الأسنان في الميدان، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
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