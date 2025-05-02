جمعية أطباء الأسنان تشكل مجلس إدارتها الجديد برئاسة سعد الشمري



الشمري لـ «الأنباء»: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للجمعية من خلال تبني برامج مهنية وتوعوية نوعية وتطوير بيئة العمل لأطباء الأسنان دشتي لـ «الأنباء»: فتح قنوات تواصل فعالة مع وزارة الصحة والعمل بشكل مشترك على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه أطباء الأسنان في الميدان

عبدالكريم العبدالله

شكلت جمعية أطباء الأسنان الكويتية مجلس إدارتها الجديد للدورة المقبلة، والذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية في مجال طب الأسنان، وجاء التشكيل على النحو التالي:

٭ د.سعد فالح الشمري - رئيس مجلس الإدارة

٭ د.محمد عبدالرضا دشتي - الأمين العام

٭ د.محمد علي الحمادي - نائب الرئيس

٭ د.فهد جمال البصري - أمين الصندوق

٭ د.مهند عبدالله العوضي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاجتماعية

٭ د.إبراهيم عبدالله جاسم - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الإعلامية

٭ د.يوسف محمد العوضي - عضو مجلس إدارة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة د.سعد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للجمعية من خلال تبني برامج مهنية وتوعوية نوعية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتطوير بيئة العمل لأطباء الأسنان، بالإضافة إلى دعم الأنشطة العلمية والمهنية والاجتماعية لأعضاء الجمعية.

من جانبه، قال الأمين العام للجمعية د.محمد دشتي في تصريح لـ «الأنباء» أن المجلس الجديد يعكف على وضع خطة استراتيجية شاملة تعنى برفع كفاءة الأطباء، وتوسيع قاعدة التعاون مع الجمعيات والهيئات الطبية داخل الكويت وخارجها، بما يسهم في رفعة المهنة وخدمة المجتمع.

وذكر أن مجلس الإدارة الجديد يعتزم فتح قنوات تواصل فعالة مع وزارة الصحة، والعمل بشكل مشترك على معالجة جميع التحديات والعقبات التي تواجه أطباء الأسنان في الميدان، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.