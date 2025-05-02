الإمارات دولة أمن وسلام .. وتفند الأكاذيب والأوهام

MENAFN - Al-Bayan) في خضم تنامي الأزمة السودانية المستمرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت الساحة الإعلامية موجة من الافتراءات والأكاذيب والتصريحات المضللة، كان من أبرزها توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة للزج بها في الصراع الداخلي السوداني وتحميلها مسؤولية مزاعم دعم أحد أطراف النزاع.

لقد دأبت دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة السودانية على اتخاذ موقف حكيم متزن يدعو إلى الحوار ووقف إطلاق النار، إيماناً منها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحرصاً على وحدة السودان وسلامة شعبه. وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع النهج الثابت المستدام للدبلوماسية الإماراتية وسياساتها الخارجية، التي تضع الاستقرار الإقليمي ومبادئ القانون الدولي في صدارة أولوياتها.

إن اتهام الجيش السوداني لدولة الإمارات بدعم عسكري أو سياسي لقوات الدعم السريع هو افتراء فاضح يخالف الحقائق، ويتجاهل مواقف الإمارات الحقيقية المعلنة والداعمة دوماً لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته.

والمتأمل في التاريخ يدرك أنه منذ أن تأسست دولة الإمارات لم تكن في يوم من الأيام طرفاً في إشعال الحروب أو تغذية الانقسامات، بل كانت على الدوام من أوائل الدول التي تبادر في تقديم الدعم الإنساني، كما ظهر جلياً في إرسال المساعدات الطبية والغذائية للسودانيين في معسكرات النزوح داخل السودان وخارجه، وخاصة في تشاد ومصر وجنوب السودان.

ويؤكد المحللون والمراقبون المنصفون لأحداث السودان بأن الهجوم الإعلامي من الجيش السوداني على أنه محاولة لتصدير الأزمة، وخلق ((عدو خارجي)) يعلّق عليه إخفاقاته العسكرية والسياسية في إدارة المرحلة والأزمة الإنسانية. هي استراتيجية قديمة سبق أن لجأت إليها أطراف عديدة في صراعات مشابهة، للهروب من المساءلة الداخلية وتوحيد الصفوف خلف ((خطر مصطنع)).

رغم التصعيد الإعلامي غير المسؤول، حافظت الإمارات على حكمتها، ولهجة دبلوماسيتها الرصينة، مؤكدة احترامها للسيادة السودانية، ودعمها لحل سلمي شامل يوقف نزيف الدم السوداني، ولم تنجر إلى المهاترات.

عندما تفشل المؤسسات العسكرية في تحقيق الحسم العسكري أو كسب تأييد شعبي كافٍ، فإنها غالباً ما تلجأ إلى أسلوب تحويل الأنظار، عبر صناعة ((عدو خارجي)) يحمل عبء الإخفاقات. في الحالة السودانية، وبعد شهور من القتال العبثي الذي أدى إلى انهيار البنية التحتية، وانفلات أمني كارثي، وتدهور اقتصادي، وجد الجيش السوداني في الإمارات شماعة لتأليب الرأي العام، وتصوير الفشل على أنه نتيجة ((مؤامرة)).

يُدرك الجيش السوداني أن الشارع السوداني، خاصة في أوساط الشباب، بات أكثر وعياً بدور بعض القوى الإقليمية في تأجيج الصراعات العربية. ومن هنا، لجأ إلى استغلال هذا الوعي ولكن بتحريفه، في محاولة لتأليب السودانيين ضد الإمارات، رغم أن الواقع ينفي ويفند كل الادعاءات الباطلة ضد الإمارات، بل على العكس تماماً، كانت الإمارات من الدول الساعية إلى إخماد الفتنة السودانية من خلال جهود التهدئة الدبلوماسية.

من المهم أن نُدرك أن تصريحات الجيش السوداني ضد الإمارات لا تمثل بالضرورة توجهاً وطنياً موحداً، بل هي انعكاس لصراع داخل النخبة العسكرية نفسها. فهناك تيارات في المؤسسة العسكرية السودانية تسعى لإبعاد السودان عن محور ((الاعتدال العربي))، واختلاق صراع مع دول الخليج - وفي مقدمتها الإمارات - لتحقيق مكاسب سياسية إقليمية عبر بوابات أخرى.

تعتمد الحروب الحديثة على التحكم في الرواية الإعلامية، وليس فقط على الانتصارات الميدانية. ومن هنا، لجأ الجيش السوداني إلى حملات منظمة عبر قنوات إعلامية ومواقع إلكترونية محسوبة عليه، بل حتى إلى ترويج تسجيلات مفبركة أو صور مجتزأة، تهدف إلى ترسيخ صورة نمطية سلبية للإمارات في ذهن المواطن السوداني. هذا الأسلوب يعكس ضعفاً استراتيجياً أكثر مما يعكس قوة ميدانية أو سياسية.

وما أحبطته الأجهزة الأمنية المحترفة في دولة الإمارات من محاولة غير مشروعة لشخصيات مرتبطة بقيادات الجيش السوداني، لتمرير كمية من العتاد العسكري للسودان، لهو خير برهان على الأعمال الأجرامية، والمؤامرات التخريبية للجيش السوداني، الذي يستهدف أمن الدول واستقرارها، وقد يكون ذلك لأهداف أيديولوجية وأفكار عبثية، تضر بالأمن السوداني والإقليمي.

لقد أثبت الواقع أن دولة الإمارات بالمرصاد لكل مخرب، والمتأمل في العقود الماضية يجد دولة الإمارات حصناً حصيناً ودرعاً متينة في الوقوف في وجه كل معتدٍ على الوطن وشعبه.

إنّ محاولات الجيش السوداني لتشويه صورة الإمارات لن تغير من الحقائق شيئاً. فدولة الإمارات، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، ستبقى في صف الشعوب العربية، ترسخ وتدعو للمحافظة على الأمن والاستقرار، وتدعم جهود السلام والبناء على كافة المستويات؛ ومهما علا صوت الكذب والافتراء والتضليل، فالحقيقة لا تموت، والتاريخ لا يغطى بغربال.

نفخر بأجهزتنا الأمنية التي تتمتع بالاحترافية العالية والحس الأمني القوي في حماية الوطن، وكل من يعيش على ترابه، ونثمن لهم جهدهم المخلص، ونسأل الله أن يعينهم ويسدد خطاهم ويقوي عزائمهم حفاظاً للوطن وصون أمنه وأمانه واستقراره. ونشيد بمؤسساتنا الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، على جهودهم الدؤوبة وأعمالهم الحثيثة نحو كشف الحقائق، ومحاسبة كل خائن وكل من يريد الإضرار بأمن الوطن واستقراره.