عائلات قضاة أمريكيين أصدروا أحكاماً ضد ترامب تتعرض لتهديدات وانتقادات

MENAFN - Al-Bayan) عندما حكم جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في أبريل بأن مسؤولي إدارة ترامب قد يواجهون اتهامات بازدراء المحكمة بسبب ترحيلهم المهاجرين في تحد لأمر المحكمة، جاء رد الفعل فورياً.

أطلق أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من التهديدات والمنشورات. ولم يقتصروا على استهداف القاضي فحسب، بل هاجم بعضهم شقيق بواسبيرج، وانتقد آخرون ابنته بشدة، وطالب بعضهم باعتقال العائلة أو إعدامها.

وتلقت عائلة جون مكونيل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تهديدات مماثلة بعد أن حكم بتجاوز ترامب سلطاته بتجميد منح التعليم وخدمات أخرى.

ونشرت لورا لومر، المحرضة اليمينية المتطرفة، تغريدة بها صورة لابنة القاضي، التي عملت مستشارة سياسية في وزارة التعليم الأمريكية، واتهمت مكونيل بحماية راتبها.

وضخم الملياردير إيلون ماسك المنشور ليصل إلى متابعيه على منصة إكس والبالغ عددهم 219 مليوناً. ولم يذكر أي منهما أن الابنة تركت وظيفتها قبل تنصيب ترامب رئيساً.

وقال موظف بالمحكمة وشخص آخر مطلع إن لومر واصلت هجماتها بتسعة منشورات أخرى في الأيام التالية، وإن أكثر من 600 مكالمة ورسالة بريد إلكتروني تدفقت إلى المحكمة التي يعمل بها مكونيل في رود آيلاند، بما في ذلك تهديدات بالقتل ورسائل تهديد تسخر من عائلته.

وذكر تحقيق أجرته رويترز أن بواسبيرج ومكونيل من بين ما لا يقل عن 11 قاضياً اتحادياً واجهت عائلاتهم تهديدات بالعنف أو المضايقة بعد أن حكموا ضد إدارة ترامب الجديدة.

وتشكل هذه الانتقادات اللاذعة جزءاً من حملة ترهيب موجهة إلى القضاة الاتحاديين الذين وقفوا في طريق تحركات ترامب لتوسيع السلطة الرئاسية بشكل كبير وتقليص البيروقراطية الاتحادية.

ومع دعوة ترامب وحلفائه إلى عزل القضاة أو مهاجمتهم باعتبارهم أعداء سياسيين من "اليسار المتطرف"، تعرضت عائلات القضاة للاستهداف والمضايقة.

ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، أبطأ ما لا يقل عن 60 قاضياً أو محكمة استئناف أو عرقلوا بعض مبادرات إدارته.

وتحدثت رويترز مع 12 قاضياً اتحادياً عبروا عن مخاوفهم إزاء سلامة عائلاتهم أو أقارب زملائهم الذين يتولون قضايا تتعلق بترامب.

وكان من بينهم قضاة عينهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم، مشيرين إلى احتمال تأجيج المخاوف الأمنية أو إثارة الشكوك حول نزاهتهم.

وجُمعت معلومات إضافية من السجلات القانونية ومقابلات مع ستة مسؤولين معنيين بتأمين المحاكم.

