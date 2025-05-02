تفاؤل بتهدئة حرب الرسوم الجمركية ينعش الأسهم العالمية

MENAFN - Al-Bayan) سيطرت حالة من الإيجابية والتفاؤل على الأسهم العالمية، الجمعة، إذ هدأت المخاوف إزاء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية بفعل المؤشرات على تهدئة الحرب التجارية مع الصين، كما تدعمت المؤشرات بتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع.وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 414.53 نقطة أو 1.37% إلى 41167.49 خلال التعاملات في حين صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 85 نقطة أو 1.53% إلى 5658.73 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 297.60 نقطة أو 1.66% إلى 17864.97.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال ((ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!)). ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف خلال أبريل الماضي.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مختتمة أسبوعاً حافلاً بالأرباح في أنحاء القارة، مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط مؤشرات على نزع فتيل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 % بالقرب من مستوى إغلاقه في الثاني من أبريل، قبل أن تترنح الأسواق نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الشركاء التجاريين ثم جرى تأجيلها بعد ذلك.

وسجلت معظم البورصات الإقليمية مكاسب، حيث تصدرت الأسهم القيادية الألمانية المجموعة بزيادة قدرها 2.6 % خلال اليوم.

وفي وسط القطاعات الفرعية لمؤشر ستوكس، ارتفع مؤشر التكنولوجيا 3.4 %، بينما ارتفع مؤشر الصناعات 3 %.

وارتفعت الأسهم العالمية في البداية بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية الجمعة إن بكين ((تقيم)) عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 %، وإن الباب مفتوح للنقاش.

وتلقت الأسهم دفعة أخرى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل هامشي في أبريل واستقرار معدل البطالة عند 4.2 %، ما هدأ المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم كان على وشك الركود بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشاً حاداً.

وقال كيفن أونيل، من شركة برانديواين جلوبال ((يمنح رقم التوظيف الإدارة الأمريكية مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس في مفاوضاتها التجارية، ويرجح أن تكون استجابة الأصول الخطرة إيجابية)).

وبالعودة إلى أوروبا، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع الشهر الماضي وتسارعت ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن يثني ذلك البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم بنك أي.إن.جي الهولندي 7.4 % بعد أن حقق أرباحاً أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام وأعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يورو.

وارتفع سهم دانسكه بنك 6 % بعد أن أبقى أكبر بنوك الدنمرك على توقعاته للأرباح لعام 2025 دون تغيير، فيما أعلن عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول.

وارتفع سهم شل 2.1 % بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول 28 %، لكنه فاق توقعات المحللين.

وزاد سهم إيرباص 5.3 % بعد أن تجاوزت شركة صناعة الطائرات التقديرات الفصلية بشكل عام وأكدت توقعاتها السنوية.

مكاسب يابانية

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسط ضعف الين وتفاؤل بشأن التقدم في محادثات الرسوم الجمركية.

ويتجه المؤشر لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في نحو عامين.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه المؤشر للصعود 2 % ويمضي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.16 % إلى 2683.61 نقطة.