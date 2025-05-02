هل يمكن الجمع بين صيام الـ6 أيام من شوال وقضاء أيام رمضان

خبرني - صيام الستة أيام من شهر شوال هو صيام ستة أيام تطوعًا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وهو سنة مؤكدة ومستحبة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله فضل عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" (رواه مسلم)، بمعنى أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعادل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال يعادل صيام شهرين، وبذلك يكون المجموع سنة كاملة.

. يبدأ وقت صيام الستة أيام من شوال بعد انتهاء يوم عيد الفطر، حيث يحرم صيام يوم العيد، ويمتد هذا الوقت حتى نهاية شهر شوال، ويُفضل المبادرة بصيامها بعد العيد مباشرة، لكن يجوز تأخيرها وتفريقها على أيام الشهر حسب ما يتيسر للصائم.

. للمسلم حرية اختيار كيفية صيام الستة أيام من شوال وفق ما يناسب ظروفه، إذ يمكن صيامها متتابعة بعد عيد الفطر مباشرة، يمكن تفريقها على أيام الشهر، ويمكن أيضاً صيامها في أيام الاثنين والخميس من الشهر، كما يمكن صيامها في أيام البيض "13-14-15 من الشهر القمري".

. يُشترط لصيام الستة أيام من شوال أن يكون المسلم قد أدى فريضة صيام رمضان كاملة، فإذا كان عليه قضاء من رمضان، فالأولى أن يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان ثم يصوم الستة من شوال، وإن خشي فوات شهر شوال قبل إتمام القضاء، فيجوز له أن يصوم الستة من شوال أولاً ثم يقضي ما عليه من رمضان، وله الأجر إن شاء الله.

. صيام الستة أيام من شوال سنة مستحبة وليست واجبة، وهذا هو رأي العلماء، فلا يأثم المسلم بتركها، ولكنه يفوت على نفسه أجراً عظيماً، وقد اختلف العلماء في مشروعيتها، فذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى استحبابها، بينما ذهب الحنفية إلى كراهة تخصيص هذه الأيام بالصيام خشية أن يظن الناس وجوبها.

. من فوائد صيام الستة أيام من شوال، تكفير ما قد يكون حصل من نقص أو خلل في صيام رمضان، وهو دليل على شكر الله تعالى على نعمة التوفيق لصيام رمضان وإتمامه، دليل على رغبة المسلم في المداومة على الطاعة والاستمرار عليها، بالإضافة إلى تعويد النفس على الصبر والمواظبة على العبادة، وتمثل هذه السنة العظيمة فرصة للمسلم لمواصلة العمل الصالح بعد شهر رمضان، والاستمرار في التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات، والحصول على ثواب عظيم يعادل صيام العام كله.

قضاء أيام رمضان

. قضاء أيام رمضان هو تعويض الأيام التي أفطرها المسلم خلال شهر رمضان لعذر شرعي، وهو أمر واجب على كل من أفطر في رمضان لسبب مشروع، امتثالاً لأمر الله تعالى في القرآن الكريم: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 184)، فهذه الآية توضح أن من أفطر لمرض أو سفر عليه أن يقضي عدداً من الأيام مساوياً للأيام التي أفطرها، وينطبق هذا الحكم على جميع الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان.

. هناك عدة أعذار شرعية تبيح للمسلم الفطر في رمضان مع وجوب القضاء، ومنها المرض، حيث يجوز للمريض الذي يضره الصوم أو يؤخر شفاءه أن يفطر، ثم يقضي بعد الشفاء، السفر، إذ يجوز للمسافر مسافة تقصر فيها الصلاة أن يفطر، ثم يقضي بعد العودة من سفره، ويجوز للمرأة الحامل والمرضع الإفطار إذا خافت على نفسها أو على جنينها أو رضيعها، ثم تقضي لاحقاً.

. يحرم على المرأة الحائض والنفساء الصوم، ويجب عليهما القضاء بعد الطهر، وأيضاً كبير السن الذي لا يقدر على الصوم مؤقتاً ثم يتحسن حاله، يفطر ويقضي عند القدرة.

. يمتد وقت قضاء رمضان من بعد انتهاء شهر رمضان إلى قبل دخول رمضان الذي يليه، ويستحب المبادرة بالقضاء وعدم تأخيره، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" متفق عليه، ويجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي لعذر، ولكن يُكره التأخير بدون عذر.

. إذا أخّر القضاء حتى دخل رمضان آخر بدون عذر، فعليه القضاء مع الفدية عند جمهور العلماء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، ويجوز قضاء أيام رمضان متتابعة أو متفرقة، بحسب ما يتيسر للمسلم، لقوله تعالى: "فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، حيث لم يشترط الله تعالى التتابع في القضاء، ومع ذلك، فإن المبادرة بالقضاء والتتابع فيه أفضل للخروج من العهدة وإبراء الذمة.

. من مات وعليه صيام من رمضان، فقد اختلف العلماء في حكمه، حيث ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لوليه (أقاربه) أن يصوم عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه، وذهب بعض العلماء إلى أنه يُطعم عنه مسكين عن كل يوم، ولا يصام عنه، وذهب آخرون إلى التخيير بين الصيام والإطعام.

. يجب تبييت النية من الليل لصيام القضاء عند جمهور العلماء، لأن قضاء رمضان صيام واجب، والصيام الواجب يشترط له تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يُبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له"، ومن أخّر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل رمضان آخر، فعليه القضاء والفدية عند جمهور العلماء، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم أخّره، أما إذا كان التأخير لعذر مشروع، فعليه القضاء فقط بدون فدية.

. قضاء أيام رمضان من الأحكام المهمة التي ينبغي للمسلم معرفتها والعناية بها، لإبراء ذمته وإتمام عبادته على الوجه الشرعي الصحيح، وينبغي المبادرة بالقضاء وعدم التهاون فيه حتى لا تتراكم الأيام ويصعب قضاؤها.

الجمع بين صيام الستة أيام من شوال وقضاء أيام رمضان

. مسألة الجمع بين نية قضاء أيام رمضان ونية صيام الستة أيام من شوال في آن واحد من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، إذ ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة الجمع بين نية القضاء ونية صيام الستة من شوال بنية واحدة. واستدلوا بأن القضاء واجب والستة من شوال تطوع، والعبادات المفروضة لها نية مستقلة لا تتداخل مع غيرها.

. وأن صيام الستة من شوال مشروط بإكمال صيام رمضان أولاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال"، فلا بد من إكمال صيام رمضان قبل البدء بصيام الستة، وأن العبادات المختلفة لا يمكن أن تتداخل، فالقضاء غير الستة من شوال في الحكم والغرض.

. ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء، وهو اختيار بعض العلماء المعاصرين، إلى جواز الجمع بين نية القضاء ونية صيام الستة من شوال، واستدلوا بأنه "يجوز أن ينوي بالفعل الواحد عبادتين من جنس واحد إذا لم تكن إحداهما شرطاً للأخرى"، فكلاهما صيام، ويمكن أن يتداخلا، وقياساً على جواز الجمع بين نية صلاة الفريضة وتحية المسجد بصلاة واحدة، أو بين السنة الراتبة وقيام الليل.

. فضلا عن أن المقصود من صيام الستة من شوال هو تحصيل ثواب صيام الدهر، وهذا يحصل حتى مع نية القضاء.

. الرأي الأرجح هو قول الجمهور بعدم صحة الجمع بين النيتين؛ لقوة أدلتهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أتبعه"، ما يدل على الترتيب والفصل بين صيام رمضان أو قضائه وبين صيام الستة، وينبغي للمسلم الذي عليه قضاء من رمضان وأراد تحصيل فضيلة صيام الستة من شوال أن يبادر بقضاء ما عليه من أيام رمضان أولاً، ثم يصوم الستة من شوال إذا بقي من الشهر ما يكفي.

. إذا خشي خروج شهر شوال قبل إتمام القضاء، فله أن يصوم الستة أولاً ثم يقضي ما عليه من رمضان بعد ذلك، لأن صيام الستة وقته محدد بشوال، بينما قضاء رمضان وقته موسع إلى رمضان القادم، ولا ينوي بصيامه في شوال إلا القضاء فقط، ويحتسب أجر صيام الستة عند الله تعالى من باب نية المؤمن خير من عمله.

. يظهر الخلاف في هذه المسألة في قول الجمهور بأن من نوى بصيامه في شوال القضاء والستة معاً، يقع عن القضاء فقط ولا يحصل فضل الستة، وعلى قول المجيزين بأن من نوى بصيامه في شوال القضاء والستة معاً، يقع عن كليهما ويحصل فضل العبادتين.

. الأفضل للمسلم الذي عليه قضاء من رمضان أن يقدم القضاء ثم يصوم الستة من شوال إن أمكن، وإن لم يتمكن فيقضي ما عليه أولاً، ويحتسب الله له أجر نيته للستة.