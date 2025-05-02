الأمير هاري يخسر معركة قانونية أمام حكومة بريطانيا

الأمير هاري يخسر معركة قانونية أمام حكومة بريطانيا
خبرني - خسر الأمير هاري، الجمعة، طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية مع زوجته الأميركية ميجان.
وسعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية التي قررت في شباط 2020 أنه لن يحصل تلقائيا على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا.
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن القرار قانوني، وأيد هذا القرار 3 من كبار قضاة محكمة الاستئناف.
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