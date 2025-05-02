الأمير هاري يخسر معركة قانونية أمام حكومة بريطانيا

خبرني - خسر الأمير هاري، الجمعة، طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية مع زوجته الأميركية ميجان.

وسعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية التي قررت في شباط 2020 أنه لن يحصل تلقائيا على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا.

وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن القرار قانوني، وأيد هذا القرار 3 من كبار قضاة محكمة الاستئناف.