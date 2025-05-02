الطبيب الأردني قيس أبو علي يحقق إنجازا عالميا

خبرني - عبدالله مرقة

في إنجاز علمي أردني جديد على مستوى عالمي، حازت شركة "كيو رير إنترناشيونال" (qRare International)، التي أسسها ويترأسها الطبيب الأردني الدكتور قيس أبو علي، على جائزة "الشركة الأكثر إبداعاً في تطوير العلاجات للأمراض النادرة لعام 2025"، والتي تمنحها مؤسسة "جلوبال هيلث & فارما" البريطانية المتخصصة في القطاع الصحي والتكنولوجيا الطبية.

وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز الدولية التي تُمنح سنوياً على مدى نحو عقدين، حيث تُرشّح لها شركات ومراكز طبية من مختلف أنحاء العالم بناءً على تأثيرها وأهمية عملها في المجالات الطبية الدقيقة. وتخضع الجهات المرشحة لمراحل تقييم وتحكيم متعددة، قبل اختيار الفائزين النهائيين.

وقال الدكتور قيس أبو علي، في تصريحات خص بها موقع "خبرني": "بفضل الله، اجتزنا جميع مراحل التحكيم بنجاح، وتم تكريمنا بهذه الجائزة التي نعتبرها وساماً يحملنا مسؤولية أكبر في خدمة العلم والمرضى، داخل الأردن وخارجه".

سيرة علمية ومهنية متميزة

ولد الدكتور قيس محمد بركات حمدي أبو علي في عمّان، وتخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية عام 2000. بعدها انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث أكمل بنجاح ثلاثة تخصصات دقيقة ، وهي الأمراض الباطنية ، وطب الجينات والوراثة السريرية ، وعلم الجينات والوراثة الجزيئية.

ويحمل الدكتور أبو علي البورد الأمريكي في طب الوراثة والجينات، إلى جانب رخصة ممارسة الطب في عدد من الولايات الأمريكية. تنقّل بين قطاعات الطب الحكومي (الفيدرالي) والخاص، وعمل كمدير طبي لأحد أكبر مختبرات الجينات النادرة في العالم، كما شغل مناصب عليا كنائب رئيس تنفيذي ومدير طبي لعدد من أبرز الشركات الطبية والعلمية في الولايات المتحدة، المتخصصة في الأبحاث السريرية وتطوير العلاجات الوراثية.

شركة عالمية في وقت قياسي

أسس الدكتور أبو علي عام 2021 شركة qRare International في ولاية كاليفورنيا، كمركز أبحاث واستشارات طبية متخصص في الأمراض الوراثية والنادرة. وخلال فترة وجيزة، وقعت الشركة عدة اتفاقيات تعاون مع مؤسسات طبية وأكاديمية مرموقة وشركات أدوية أمريكية وأوروبية.

ونجحت الشركة، بالشراكة مع هذه الجهات، في تصميم وتنفيذ تجارب سريرية رائدة، أدت إلى تطوير عدد من العلاجات التي حصلت بالفعل على موافقات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بينما ما تزال علاجات أخرى قيد التطوير.

من العالمية إلى الأردن والمنطقة

ورغم النشاط العالمي للشركة، يحرص الدكتور قيس أبو علي على نقل خبراته إلى الشرق الأوسط والأردن. ويقول في هذا السياق:

"نعمل على تقديم الاستشارات عن بُعد للمراكز الطبية والأفراد في الأردن والخليج، وتمكنا من تشخيص حالات نادرة كانت غير مشخصة سابقاً، وساعدنا المرضى عبر برامج أبحاث طبية متقدمة في أمريكا وأوروبا".

رسالة وطنية

ويؤكد الدكتور أبو علي أن هذا الإنجاز العالمي يشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل من أجل تطوير العلم الطبي وخدمة المرضى. ويضيف: "لا شك أن هذا التقدير العالمي يعزز العزم لبذل المزيد من الجهد، وسنسعى لتعزيز التعاون العلمي والطبي، لا سيما مع مؤسسات الوطن الأم، الذي يشهد نهضة علمية وصحية ملهمة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة".