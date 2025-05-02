الطبيب الأردني قيس أبو علي يحقق إنجازا عالميا

الطبيب الأردني قيس أبو علي يحقق إنجازا عالميا
خبرني - عبدالله مرقة
في إنجاز علمي أردني جديد على مستوى عالمي، حازت شركة "كيو رير إنترناشيونال" (qRare International)، التي أسسها ويترأسها الطبيب الأردني الدكتور قيس أبو علي، على جائزة "الشركة الأكثر إبداعاً في تطوير العلاجات للأمراض النادرة لعام 2025"، والتي تمنحها مؤسسة "جلوبال هيلث & فارما" البريطانية المتخصصة في القطاع الصحي والتكنولوجيا الطبية.
وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز الدولية التي تُمنح سنوياً على مدى نحو عقدين، حيث تُرشّح لها شركات ومراكز طبية من مختلف أنحاء العالم بناءً على تأثيرها وأهمية عملها في المجالات الطبية الدقيقة. وتخضع الجهات المرشحة لمراحل تقييم وتحكيم متعددة، قبل اختيار الفائزين النهائيين.
وقال الدكتور قيس أبو علي، في تصريحات خص بها موقع "خبرني": "بفضل الله، اجتزنا جميع مراحل التحكيم بنجاح، وتم تكريمنا بهذه الجائزة التي نعتبرها وساماً يحملنا مسؤولية أكبر في خدمة العلم والمرضى، داخل الأردن وخارجه".
سيرة علمية ومهنية متميزة
ولد الدكتور قيس محمد بركات حمدي أبو علي في عمّان، وتخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية عام 2000. بعدها انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث أكمل بنجاح ثلاثة تخصصات دقيقة ، وهي الأمراض الباطنية ، وطب الجينات والوراثة السريرية ، وعلم الجينات والوراثة الجزيئية.
ويحمل الدكتور أبو علي البورد الأمريكي في طب الوراثة والجينات، إلى جانب رخصة ممارسة الطب في عدد من الولايات الأمريكية. تنقّل بين قطاعات الطب الحكومي (الفيدرالي) والخاص، وعمل كمدير طبي لأحد أكبر مختبرات الجينات النادرة في العالم، كما شغل مناصب عليا كنائب رئيس تنفيذي ومدير طبي لعدد من أبرز الشركات الطبية والعلمية في الولايات المتحدة، المتخصصة في الأبحاث السريرية وتطوير العلاجات الوراثية.
شركة عالمية في وقت قياسي
أسس الدكتور أبو علي عام 2021 شركة qRare International في ولاية كاليفورنيا، كمركز أبحاث واستشارات طبية متخصص في الأمراض الوراثية والنادرة. وخلال فترة وجيزة، وقعت الشركة عدة اتفاقيات تعاون مع مؤسسات طبية وأكاديمية مرموقة وشركات أدوية أمريكية وأوروبية.
ونجحت الشركة، بالشراكة مع هذه الجهات، في تصميم وتنفيذ تجارب سريرية رائدة، أدت إلى تطوير عدد من العلاجات التي حصلت بالفعل على موافقات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بينما ما تزال علاجات أخرى قيد التطوير.
من العالمية إلى الأردن والمنطقة
ورغم النشاط العالمي للشركة، يحرص الدكتور قيس أبو علي على نقل خبراته إلى الشرق الأوسط والأردن. ويقول في هذا السياق:
"نعمل على تقديم الاستشارات عن بُعد للمراكز الطبية والأفراد في الأردن والخليج، وتمكنا من تشخيص حالات نادرة كانت غير مشخصة سابقاً، وساعدنا المرضى عبر برامج أبحاث طبية متقدمة في أمريكا وأوروبا".
رسالة وطنية
ويؤكد الدكتور أبو علي أن هذا الإنجاز العالمي يشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل من أجل تطوير العلم الطبي وخدمة المرضى. ويضيف: "لا شك أن هذا التقدير العالمي يعزز العزم لبذل المزيد من الجهد، وسنسعى لتعزيز التعاون العلمي والطبي، لا سيما مع مؤسسات الوطن الأم، الذي يشهد نهضة علمية وصحية ملهمة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة".
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