الشرع يستقبل وليد جنبلاط
خبرني - استقبل رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد حسن الشيباني في قصر الشعب بدمشق وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أفادت به وكالة الانباء السورية سانا ، التي لم تكشف عن تفاصيل اللقاء.
ويعتبر جنبلاط من شخصية بارزة في الساحة اللبنانية، وبالأخص في وسط الطائفة الدرزية.
ويأتي اللقاء بالشرع بعد التوتر التي شهدته عدة مناطق ذات اغلبية درزية في سورية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية