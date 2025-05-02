الشرع يستقبل وليد جنبلاط

خبرني - استقبل رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد حسن الشيباني في قصر الشعب بدمشق وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أفادت به وكالة الانباء السورية سانا ، التي لم تكشف عن تفاصيل اللقاء.

ويعتبر جنبلاط من شخصية بارزة في الساحة اللبنانية، وبالأخص في وسط الطائفة الدرزية.

ويأتي اللقاء بالشرع بعد التوتر التي شهدته عدة مناطق ذات اغلبية درزية في سورية.