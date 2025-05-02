إقبال كبير على جناح الكويت بمعرض الكتاب الدولي في تونس

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إقبال كبير على جناح الكويت بمعرض الكتاب الدولي في تونس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شكري بن منصور
تونس - 2 - 5 - (كونا) -- شهد جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يمثل الكويت في معرض تونس الدولي للكتاب المتواصل اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الجمهور ولاسيما الشباب سعيا لاقتناء الإصدارات الكويتية المتميزة والمتنوعة في المجالات كافة.
ويثري جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة الـ 39 لمعرض تونس بالمئات من إصداراته منها "مجلة العربي" و"العربي الصغير" و"عالم الفكر" و"عالم المعرفة" و"إبداعات عالمية" و"الثقافة العالمية" و"المسرح العالمي" بالإضافة إلى الإصدارات المعنية بالتراث العربي وغيرها من الإصدارات النوعية التي تؤكد دور الكويت باعتبارها مركزا ثقافيا رائدا.
وقال مسؤول جناح المجلس الوطني في معرض تونس الدولي للكتاب عبد اللطيف الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذا المعرض لها أهمية خاصة "لذلك يولي المجلس اهتماما كبيرا بالمشاركة والحضور في واحدة من أهم الفعاليات الثقافية على المستويين الخليجي والعربي التي تنظم سنويا في الجمهورية التونسية" في ضوء المكانة الثقافية المرموقة التي يتمتع بها معرض تونس الدولي للكتاب الذي يجمع تحت سقفه نخبة من صناع الفكر والنشر.
وأكد أن مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في فعاليات المعرض عبر إصدارات متنوعة تشمل مجموعة من الدوريات والسلاسل الثقافية والفكرية والأدبية التي يصدرها المجلس منذ سنوات طويلة تأتي ضمن حرص المجلس على تمثيل الكويت وإبراز دورها الثقافي والأدبي في المحافل والفعاليات الخليجية والعربية.
ولفت الخرافي إلى أن الاقبال على الكتب والاصدارات المعروضة في جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كبير جدا إذ نفدت أعداد كبيرة من الإصدارات ما يعكس اهتمام القارئ في تونس بالكتاب عموما وبالإصدارات الكويتية خصوصا.
ويتضمن جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمعرض تونس أعداد كبيرة من الكتب في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والفنون والتاريخ والجغرافيا وكتب التراث وعدد من الاصدارات الخاصة لمؤلفين كويتيين.
ويحرص المجلس على التواجد في معارض الكتب الخليجية والعربية للتأكيد على الدور الثقافي والحضاري للكويت وللتواصل مع الجمهور لاطلاعه على آخر ما توصل له النتاج الثقافي والفكري.
ويستمر معرض تونس للكتاب حتى بعد غد الاثنين (4 مايو) في فعاليات بدأت في الـ 25 من مارس الماضي تحت شعار "نقرأ لنبني" بمشاركة ممثلين عن 29 دولة عربية وأجنبية بأكثر من 110 ألآف عنوان.
وتتميز دورة هذا العام باستضافة 183 مفكرا ومثقفا منهم 50 شخصية ثقافية منهم الكاتب والروائي الكويتي مبارك العريفان الذي يشارك كضيف شرف. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
تونس - 2 - 5 - (كونا) -- شهد جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يمثل الكويت في معرض تونس الدولي للكتاب المتواصل اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الجمهور ولاسيما الشباب سعيا لاقتناء الإصدارات الكويتية المتميزة والمتنوعة في المجالات كافة.
ويثري جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة الـ 39 لمعرض تونس بالمئات من إصداراته منها "مجلة العربي" و"العربي الصغير" و"عالم الفكر" و"عالم المعرفة" و"إبداعات عالمية" و"الثقافة العالمية" و"المسرح العالمي" بالإضافة إلى الإصدارات المعنية بالتراث العربي وغيرها من الإصدارات النوعية التي تؤكد دور الكويت باعتبارها مركزا ثقافيا رائدا.
وقال مسؤول جناح المجلس الوطني في معرض تونس الدولي للكتاب عبد اللطيف الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذا المعرض لها أهمية خاصة "لذلك يولي المجلس اهتماما كبيرا بالمشاركة والحضور في واحدة من أهم الفعاليات الثقافية على المستويين الخليجي والعربي التي تنظم سنويا في الجمهورية التونسية" في ضوء المكانة الثقافية المرموقة التي يتمتع بها معرض تونس الدولي للكتاب الذي يجمع تحت سقفه نخبة من صناع الفكر والنشر.
وأكد أن مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في فعاليات المعرض عبر إصدارات متنوعة تشمل مجموعة من الدوريات والسلاسل الثقافية والفكرية والأدبية التي يصدرها المجلس منذ سنوات طويلة تأتي ضمن حرص المجلس على تمثيل الكويت وإبراز دورها الثقافي والأدبي في المحافل والفعاليات الخليجية والعربية.
ولفت الخرافي إلى أن الاقبال على الكتب والاصدارات المعروضة في جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كبير جدا إذ نفدت أعداد كبيرة من الإصدارات ما يعكس اهتمام القارئ في تونس بالكتاب عموما وبالإصدارات الكويتية خصوصا.
ويتضمن جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمعرض تونس أعداد كبيرة من الكتب في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والفنون والتاريخ والجغرافيا وكتب التراث وعدد من الاصدارات الخاصة لمؤلفين كويتيين.
ويحرص المجلس على التواجد في معارض الكتب الخليجية والعربية للتأكيد على الدور الثقافي والحضاري للكويت وللتواصل مع الجمهور لاطلاعه على آخر ما توصل له النتاج الثقافي والفكري.
ويستمر معرض تونس للكتاب حتى بعد غد الاثنين (4 مايو) في فعاليات بدأت في الـ 25 من مارس الماضي تحت شعار "نقرأ لنبني" بمشاركة ممثلين عن 29 دولة عربية وأجنبية بأكثر من 110 ألآف عنوان.
وتتميز دورة هذا العام باستضافة 183 مفكرا ومثقفا منهم 50 شخصية ثقافية منهم الكاتب والروائي الكويتي مبارك العريفان الذي يشارك كضيف شرف. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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