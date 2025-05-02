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إقبال كبير على جناح الكويت بمعرض الكتاب الدولي في تونس

إقبال كبير على جناح الكويت بمعرض الكتاب الدولي في تونس

2025-05-02 02:15:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شكري بن منصور

تونس - 2 - 5 - (كونا) -- شهد جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يمثل الكويت في معرض تونس الدولي للكتاب المتواصل اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الجمهور ولاسيما الشباب سعيا لاقتناء الإصدارات الكويتية المتميزة والمتنوعة في المجالات كافة.
ويثري جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة الـ 39 لمعرض تونس بالمئات من إصداراته منها "مجلة العربي" و"العربي الصغير" و"عالم الفكر" و"عالم المعرفة" و"إبداعات عالمية" و"الثقافة العالمية" و"المسرح العالمي" بالإضافة إلى الإصدارات المعنية بالتراث العربي وغيرها من الإصدارات النوعية التي تؤكد دور الكويت باعتبارها مركزا ثقافيا رائدا.
وقال مسؤول جناح المجلس الوطني في معرض تونس الدولي للكتاب عبد اللطيف الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذا المعرض لها أهمية خاصة "لذلك يولي المجلس اهتماما كبيرا بالمشاركة والحضور في واحدة من أهم الفعاليات الثقافية على المستويين الخليجي والعربي التي تنظم سنويا في الجمهورية التونسية" في ضوء المكانة الثقافية المرموقة التي يتمتع بها معرض تونس الدولي للكتاب الذي يجمع تحت سقفه نخبة من صناع الفكر والنشر.
وأكد أن مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في فعاليات المعرض عبر إصدارات متنوعة تشمل مجموعة من الدوريات والسلاسل الثقافية والفكرية والأدبية التي يصدرها المجلس منذ سنوات طويلة تأتي ضمن حرص المجلس على تمثيل الكويت وإبراز دورها الثقافي والأدبي في المحافل والفعاليات الخليجية والعربية.
ولفت الخرافي إلى أن الاقبال على الكتب والاصدارات المعروضة في جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كبير جدا إذ نفدت أعداد كبيرة من الإصدارات ما يعكس اهتمام القارئ في تونس بالكتاب عموما وبالإصدارات الكويتية خصوصا.
ويتضمن جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمعرض تونس أعداد كبيرة من الكتب في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والفنون والتاريخ والجغرافيا وكتب التراث وعدد من الاصدارات الخاصة لمؤلفين كويتيين.
ويحرص المجلس على التواجد في معارض الكتب الخليجية والعربية للتأكيد على الدور الثقافي والحضاري للكويت وللتواصل مع الجمهور لاطلاعه على آخر ما توصل له النتاج الثقافي والفكري.
ويستمر معرض تونس للكتاب حتى بعد غد الاثنين (4 مايو) في فعاليات بدأت في الـ 25 من مارس الماضي تحت شعار "نقرأ لنبني" بمشاركة ممثلين عن 29 دولة عربية وأجنبية بأكثر من 110 ألآف عنوان.
وتتميز دورة هذا العام باستضافة 183 مفكرا ومثقفا منهم 50 شخصية ثقافية منهم الكاتب والروائي الكويتي مبارك العريفان الذي يشارك كضيف شرف. (النهاية)

ش ب م / ه س ص


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