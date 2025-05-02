الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك 350 مليون يورو لنقل البيانات إلى الصين

MENAFN - Al-Borsa News) غرمت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي“تيك توك” المملوك للصينية“بايت دانس” 530 مليون يورو (600 مليون دولار)، بعد تحقيق استمر أربع سنوات أظهر نقل بيانات التطبيق إلى الصين، في انتهاك لقواعد خصوصية البيانات الصارمة في أوروبا.

وعاقبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تطبيق الفيديوهات القصيرة“تيك توك” أيضًا نظرًا لعدم شفافيته مع المستخدمين بشأن وجهة إرسال بياناتهم الشخصية، وأمرت الشركة بالامتثال للقواعد في غضون ستة أشهر.

موضوعاتارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بدعم من تقرير الوظائف انخفاض الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ارتفاع سهم“ريديت” بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية

وذكر نائب المفوض“غراهام دويل” في بيان: فشل“تيك توك” في التحقق وضمان وإثبات أن بيانات المستخدمين الأوروبيين الشخصية – التي يمكن للموظفين في الصين الوصول إليها – يتم حماياتها بمستوى يعادل ما هو مطلوب في الاتحاد الأوروبي.

لكن أعلن تطبيق“تيك توك” عدم الموافقة على القرار ويعتزم الاستئناف، وأوضح أن القرار يركز على فترة محددة وهي التي انتهت في مايو 2023، قبل أن يشرع في مشروع توطين البيانات المعروف باسم“كلوفر بروجكت” والذي تضمن بناء ثلاثة مراكز للبيانات في أوروبا.

المصدر: أرقام