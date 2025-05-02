الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك 350 مليون يورو لنقل البيانات إلى الصين

الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك 350 مليون يورو لنقل البيانات إلى الصين
وعاقبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تطبيق الفيديوهات القصيرة“تيك توك” أيضًا نظرًا لعدم شفافيته مع المستخدمين بشأن وجهة إرسال بياناتهم الشخصية، وأمرت الشركة بالامتثال للقواعد في غضون ستة أشهر.موضوعات متعلقة ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بدعم من تقرير الوظائف انخفاض الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ارتفاع سهم“ريديت” بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية
وذكر نائب المفوض“غراهام دويل” في بيان: فشل“تيك توك” في التحقق وضمان وإثبات أن بيانات المستخدمين الأوروبيين الشخصية – التي يمكن للموظفين في الصين الوصول إليها – يتم حماياتها بمستوى يعادل ما هو مطلوب في الاتحاد الأوروبي.
لكن أعلن تطبيق“تيك توك” عدم الموافقة على القرار ويعتزم الاستئناف، وأوضح أن القرار يركز على فترة محددة وهي التي انتهت في مايو 2023، قبل أن يشرع في مشروع توطين البيانات المعروف باسم“كلوفر بروجكت” والذي تضمن بناء ثلاثة مراكز للبيانات في أوروبا.
المصدر: أرقام
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