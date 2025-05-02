إنفيديا تطرح أمام مشرعين أمريكيين مخاوفها إزاء تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصدر كبير في لجنة بالكونجرس إن جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ناقش المخاوف إزاء تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة هواوي تكنولوجيز مع مشرعين أمريكيين.

وأُثيرت هذه القضايا خلال اجتماع مغلق بين مسؤولي إنفيديا ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الخميس. ومن بين الموضوعات التي نوقشت، رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي، والكيفية التي يمكن للقيود المفروضة على رقائق إنفيديا في الصين أن تزيد بها من قدرة هواوي التنافسية.

موضوعاتارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بدعم من تقرير الوظائف انخفاض الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ارتفاع سهم“ريديت” بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية

وقال المصدر“إذا تم تدريب ديب سيك آر1 على (شرائح هواوي) أو تدريب نموذج صيني مفتوح المصدر في المستقبل ليكون محسنا للغاية لشرائح هواوي، فمن شأن ذلك المخاطرة بإيجاد طلب عالمي على شرائح هواوي”.

وقال جون ريزو المتحدث باسم شركة إنفيديا في بيان“اجتمع جنسن مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لمناقشة الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بوصفه من البنى التحتية الوطنية، وضرورة الاستثمار في قطاع التصنيع الأمريكي. وأكد دعم إنفيديا الكامل لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا والمصالح الأمريكية حول العالم”.

ومثلت رقائق إنفيديا، التي تعد أساسية لتطوير روبوتات الدردشة ومولدات الصور وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، هدفا لضوابط التصدير الأمريكية منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. واستجابت إنفيديا بتصميم رقائق للسوق الصينية تتوافق مع القواعد المتغيرة.

لكن الشركة قالت الشهر الماضي إن إدارة ترامب طلبت منها وقف بيع أحدث معروضاتها في الصين، وهي الشريحة إتش20. وكان العملاء الصينيون قد زادوا من طلباتهم على هذه الشرائح بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة مثل تلك التي تنتجها شركة ديب سيك.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن هواوي تدخلت لسد الفجوة التي خلفتها شركة إنفيديا في الصين، وذلك بالاستعداد لشحن كميات كبيرة من الشريحة المصممة للتنافس مع إنفيديا.