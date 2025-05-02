  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع سهم ريديت بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية

ارتفاع سهم ريديت بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية

2025-05-02 12:58:14
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“ريديت” خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت الجمعة، مدعومًا بنتائج أعمال الشركة الإيجابية في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع السهم المدرج في“نيويورك” بنسبة 7.75% إلى 128 دولارًا، مقلصًا مكاسبه بعدما صعد بأكثر من 8.3% في وقت سابق.

موضوعات متعلقة ترامب يدعو الفيدرالي مجددًا إلى خفض الفائدة بعد بيانات التوظيف القوية ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بدعم من تقرير الوظائف انخفاض الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

وفي البيان المالي الصادر عقب إغلاق جلسة الخميس، قال الرئيس التنفيذي للشركة“ستيف هوفمان”، إن هذا يمثل الربع الثالث على التوالي الذي تحقق فيه“ريديت” نموًا في الإيرادات تتجاوز 60%.

وصعدت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 392.4 مليون دولار.

المصدر: أرقام

MENAFN02052025000202011048ID1109501249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث