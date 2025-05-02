ارتفاع سهم ريديت بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية

ارتفاع سهم ريديت بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية
وارتفع السهم المدرج في“نيويورك” بنسبة 7.75% إلى 128 دولارًا، مقلصًا مكاسبه بعدما صعد بأكثر من 8.3% في وقت سابق.موضوعات متعلقة ترامب يدعو الفيدرالي مجددًا إلى خفض الفائدة بعد بيانات التوظيف القوية ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بدعم من تقرير الوظائف انخفاض الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
وفي البيان المالي الصادر عقب إغلاق جلسة الخميس، قال الرئيس التنفيذي للشركة“ستيف هوفمان”، إن هذا يمثل الربع الثالث على التوالي الذي تحقق فيه“ريديت” نموًا في الإيرادات تتجاوز 60%.
وصعدت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 392.4 مليون دولار.
المصدر: أرقام
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