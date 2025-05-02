ارتفاع سهم ريديت بأكثر من 8% مدعومًا بنتائج أعمال قوية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“ريديت” خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت الجمعة، مدعومًا بنتائج أعمال الشركة الإيجابية في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع السهم المدرج في“نيويورك” بنسبة 7.75% إلى 128 دولارًا، مقلصًا مكاسبه بعدما صعد بأكثر من 8.3% في وقت سابق.

موضوعاتترامب يدعو الفيدرالي مجددًا إلى خفض الفائدة بعد بيانات التوظيف القوية ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بدعم من تقرير الوظائف انخفاض الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

وفي البيان المالي الصادر عقب إغلاق جلسة الخميس، قال الرئيس التنفيذي للشركة“ستيف هوفمان”، إن هذا يمثل الربع الثالث على التوالي الذي تحقق فيه“ريديت” نموًا في الإيرادات تتجاوز 60%.

وصعدت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 392.4 مليون دولار.

المصدر: أرقام