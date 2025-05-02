تيكا تقدم دعمًا بالمعدات للتعاونيات النسائية في كينيا
قدّمت رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) دعمًا تقنيًا لـ6 تعاونية نسائية في محافظة مومباسا الساحلية بكينيا، بهدف تعزيز الأنشطة الإنتاجية الصغيرة التي تقودها النساء.
تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة“أوشيريكي وِيما” (Ushiriki Wema Foundation) ، التي أسستها السيدة تيسي مودافادي، زوجة رئيس وزراء كينيا ووزير الخارجية.
وما تم تقديمه في إطار المشروع: 6 آلات لاستخلاص زيت جوز الهند بطريقة العصر البارد وجهازان للتصفية (الفلترة).
وتُستخدم آلات الإنتاج هذه لاستخلاص زيت جوز الهند، الذي يُعد من المنتجات الشائعة في كينيا، سواء في الطبخ التقليدي أو صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية. ستسهم هذه الآلات في إنتاج الزيت بطريقة أكثر نظافة وكفاءة وجودة.
ونظرًا لاعتماد تقنية العصر البارد في الإنتاج، فإن الزيت لا يتعرض للحرارة، ما يساعد على الحفاظ على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الطبيعية، مما يزيد من قيمته الغذائية والتجارية.
في حين أن أجهزة التصفية تعمل على إطالة عمر المنتج وتحسين قابليته للتسويق، وهو ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى دخل التعاونيات.
حفل التسليم
خلال حفل التسليم الذي أُقيم في مدرسة مومباسا شانزو للمعلمات، صرّحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة Ushiriki Wema ، تيسي مودافادي، بأن الدعم المقدم من تيكا سيُحدث فرقًا حقيقيًا في رفع دخل النساء. كما أوضحت أن الزيت المنتج قد تم تسجيله رسميًا في معهد المعايير الكيني، وأن التعاونيات ستُنتج تحت علامة تجارية موحدة.
من جهتها، شكرت نائبة البرلمان عن شؤون النساء في مومباسا، السيدة زمزم محمد تشيمبا، تركيا وتيكا، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون مستقبلاً.
يهدف المشروع الى رفع مستوى دخل النساء المنتجين محليًا وتشجيع توظيف النساء والإسهام في التنمية الإقليمية.توزيع APO Group بالنيابة عن Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA).
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