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تيكا تقدم دعمًا بالمعدات للتعاونيات النسائية في كينيا

تيكا تقدم دعمًا بالمعدات للتعاونيات النسائية في كينيا

2025-05-02 12:56:24
(MENAFN- APO Group)


قدّمت رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) دعمًا تقنيًا لـ6 تعاونية نسائية في محافظة مومباسا الساحلية بكينيا، بهدف تعزيز الأنشطة الإنتاجية الصغيرة التي تقودها النساء.

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة“أوشيريكي وِيما” (Ushiriki Wema Foundation) ، التي أسستها السيدة تيسي مودافادي، زوجة رئيس وزراء كينيا ووزير الخارجية.

وما تم تقديمه في إطار المشروع: 6 آلات لاستخلاص زيت جوز الهند بطريقة العصر البارد وجهازان للتصفية (الفلترة).

وتُستخدم آلات الإنتاج هذه لاستخلاص زيت جوز الهند، الذي يُعد من المنتجات الشائعة في كينيا، سواء في الطبخ التقليدي أو صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية. ستسهم هذه الآلات في إنتاج الزيت بطريقة أكثر نظافة وكفاءة وجودة.

ونظرًا لاعتماد تقنية العصر البارد في الإنتاج، فإن الزيت لا يتعرض للحرارة، ما يساعد على الحفاظ على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الطبيعية، مما يزيد من قيمته الغذائية والتجارية.

في حين أن أجهزة التصفية تعمل على إطالة عمر المنتج وتحسين قابليته للتسويق، وهو ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى دخل التعاونيات.

حفل التسليم

خلال حفل التسليم الذي أُقيم في مدرسة مومباسا شانزو للمعلمات، صرّحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة Ushiriki Wema ، تيسي مودافادي، بأن الدعم المقدم من تيكا سيُحدث فرقًا حقيقيًا في رفع دخل النساء. كما أوضحت أن الزيت المنتج قد تم تسجيله رسميًا في معهد المعايير الكيني، وأن التعاونيات ستُنتج تحت علامة تجارية موحدة.

من جهتها، شكرت نائبة البرلمان عن شؤون النساء في مومباسا، السيدة زمزم محمد تشيمبا، تركيا وتيكا، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون مستقبلاً.

يهدف المشروع الى رفع مستوى دخل النساء المنتجين محليًا وتشجيع توظيف النساء والإسهام في التنمية الإقليمية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA).

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