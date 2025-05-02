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في إف إس جلوبال تتبنى حلول إس إيه بي لتسهيل حركة التنقل الرقمي عبر الحدود
(MENAFN- VFS Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 2 مايو 2025: أعلنت شركة إس إيه بي إس إي - SAP SE، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SAP) اليوم قيام شركة في إف إس جلوبال، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم خدمات التأشيرات والخدمات القنصلية والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، بتوظيف برمجيات SAP لتمكينها من تطوير حلول رقمية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة التنقل عبر الحدود وخدمة المواطنين.
يشهد التنقل عبر الحدود وخدمات المواطنين تحولاً رقمياً متزايداً، وتتطلع الحكومات إلى استخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والأمن السيادي. ومن أجل دفع عجلة الابتكار ومساعدة الحكومات على تلبية المتطلبات والاحتياجات المعقدة للمسافرين والمواطنين، ستعتمد شركة في إف إس جلوبال على نظام SAP S/4HANA Cloud Public Edition وغيره من حلول شركة إس إيه بي الأخرى.
وعن هذه الخطوة قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: "نفخر بشراكتنا مع إس إيه بي - SAP باعتبارها شركة رائدة وموثوقة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. من خلال دمج خبرتنا الواسعة في خدمات التأشيرات والخدمات القنصلية وخدمات المواطنين مع حلول إس إيه بي العالمية المستوى، فإننا نمكن الحكومات من الارتقاء بمستوى الكفاءة وتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل لملايين المسافرين حول العالم".
وبدوره قال كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة إس إيه بي إس إي: "مع تبني شركة في إف إس جلوبال على حلول إس إيه بي في بنيتها التحتية، فإنها ستتمكن من توظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتصبح شريكاً أقوى للحكومات والمسافرين والمواطنين في جميع أنحاء العالم".
وتماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تبني الابتكار التكنولوجي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، فقد اختارت في إف إس جلوبال أيضاً منصة SAP Business Technology Platform و Business Data Cloud لتقديم حلول متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها ولدفع عجلة التميز التشغيلي عبر جميع عملياتها العالمية.
وقال مايكل نيلز، عضو المجلس التنفيذي لشركة في إف إس جلوبال والرئيس التنفيذي إدارة التكنولوجيا والرقمنة: "من خلال دمج قدرات في إف إس جلوبال وإس إيه بي، فإننا نرفع مستوى التنقل عبر الحدود وخدمات المواطنين إلى مستوى جديد. وعلى الصعيد الاستراتيجي، يرسخ هذا مكانتنا كقوة رائدة في صياغة مستقبل تكنولوجيا الحكومات وتكنولوجيا السفر، مستفيدة من التقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي التي تحقق فائدة للحكومات والمسافرين والمواطنين حول العالم".
يشهد التنقل عبر الحدود وخدمات المواطنين تحولاً رقمياً متزايداً، وتتطلع الحكومات إلى استخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والأمن السيادي. ومن أجل دفع عجلة الابتكار ومساعدة الحكومات على تلبية المتطلبات والاحتياجات المعقدة للمسافرين والمواطنين، ستعتمد شركة في إف إس جلوبال على نظام SAP S/4HANA Cloud Public Edition وغيره من حلول شركة إس إيه بي الأخرى.
وعن هذه الخطوة قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: "نفخر بشراكتنا مع إس إيه بي - SAP باعتبارها شركة رائدة وموثوقة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. من خلال دمج خبرتنا الواسعة في خدمات التأشيرات والخدمات القنصلية وخدمات المواطنين مع حلول إس إيه بي العالمية المستوى، فإننا نمكن الحكومات من الارتقاء بمستوى الكفاءة وتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل لملايين المسافرين حول العالم".
وبدوره قال كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة إس إيه بي إس إي: "مع تبني شركة في إف إس جلوبال على حلول إس إيه بي في بنيتها التحتية، فإنها ستتمكن من توظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتصبح شريكاً أقوى للحكومات والمسافرين والمواطنين في جميع أنحاء العالم".
وتماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تبني الابتكار التكنولوجي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، فقد اختارت في إف إس جلوبال أيضاً منصة SAP Business Technology Platform و Business Data Cloud لتقديم حلول متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها ولدفع عجلة التميز التشغيلي عبر جميع عملياتها العالمية.
وقال مايكل نيلز، عضو المجلس التنفيذي لشركة في إف إس جلوبال والرئيس التنفيذي إدارة التكنولوجيا والرقمنة: "من خلال دمج قدرات في إف إس جلوبال وإس إيه بي، فإننا نرفع مستوى التنقل عبر الحدود وخدمات المواطنين إلى مستوى جديد. وعلى الصعيد الاستراتيجي، يرسخ هذا مكانتنا كقوة رائدة في صياغة مستقبل تكنولوجيا الحكومات وتكنولوجيا السفر، مستفيدة من التقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي التي تحقق فائدة للحكومات والمسافرين والمواطنين حول العالم".
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