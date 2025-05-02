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خبراء يقولون إن كفاءات الذكاء الاصطناعي ضرورية في كل مجال
(MENAFN- Communicate Gulf) قدم خبراء من مؤسسات صناعية وحكومية رؤيتهم حول الابتكارات والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ندوة ”تجسير الابتكارات“ التي استضافتها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.
وأكد المتحدثون من مجالات متنوعة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والأدوية والسيراميك والإحصاء والمرافق العامة، على أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة هما المحركان الرئيسيان للتطورات التحويلية في الصناعة وحياتنا اليومية.
وفي معرض ترحيبه بالمتحدثين، قال الدكتور ديفيد أ. شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”إن تعزيز التعاون المؤثر في القطاع ليس هدفنا فحسب، بل هو حجر الزاوية في مهمتنا. وتحتفي هذه الندوة بهذا الالتزام. إنها فرصة لعرض العمل الذي يجري في حرمنا الجامعي، والذي يتم تعزيزه من خلال الشراكات مع الشركات والمؤسسات والمبتكرين. من البحوث المتطورة في مجال الطاقة المستدامة إلى التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، يعالج أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدينا القضايا الملحة في عصرنا“.
في كلمة رئيسية، قالت نورا العوضي، رئيسة قطاع التعليم العالي في مايكروسوفت، إن التحول من الفصل الدراسي إلى العمل يتطلب مهارات جديدة، بما في ذلك القدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة، ومهارات التواصل القوية، والتفكير النقدي وقدرات حل المشكلات، والعمل الجماعي، ومحو الأمية الرقمية.
وشددت على أن كفاءات الذكاء الاصطناعي تتجاوز الأدوار التقنية لتشمل كل مجال تقريبًا. وقالت إن المتخصصين في الشؤون المالية يحتاجون إلى مهارات تحليل الذكاء الاصطناعي، ويحتاج المسوقون إلى قدرات هندسية سريعة، وحتى المتخصصون في الموارد البشرية يجب أن يفهموا أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي.
من بين المتحدثين، استشهد أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة ترانسميد، بأمثلة على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات اللوجستية والنقل في الشركة، والتخزين، والذكاء المالي والتشغيلي، والمبيعات، وتوصيات المنتجات، وإدارة المخزون.
كما قدم محمد عيسى، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات والتنقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، لمحات عن استراتيجية رأس الخيمة للنقل المستدام، والتي تهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة وذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وسلط أوتكارش جاين، مدير الطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة، الضوء على استراتيجية البلدية للتقدم نحو مستقبل مستدام قائم على البيانات، باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بإدارة الطاقة ومراقبة البيئة والتحكم في حركة المرور والعمليات الصناعية.
أوضح أغيلس ميتيش، مدير أول أداء العمليات التقنية في جلفار، كيف كانت الشركة تستفيد من الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتميز العمليات والامتثال والسلامة، مع مزايا مثل الصيانة التنبؤية، وحاسبة OEE، والتوأم الرقمي، والجدولة الذكية، والفحص البصري الآلي.
وأوضحت إشراق لافرام، خبيرة إحصائية أولى في علوم البيانات في مركز رأس الخيمة للإحصاء، كيف كان المركز يوفر بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب وذات صلة بالموضوع، والتي تمكّن الحكومة وتدعم الابتكار، وتحسّن حياة الناس في نهاية المطاف.
وسلط نيخيل شاتورفيدي، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في سيراميك رأس الخيمة، الضوء على الفوائد العديدة للرقمنة في حديثه بعنوان ”التحول الرقمي في الصناعات التحويلية: مدعومًا بالتعاون الأكاديمي الصناعي“.
كما أوضح راشد إقبال، الرئيس التنفيذي للبيانات والتكنولوجيا في شركة IDO، كيف أن أدوات الذكاء الاصطناعي كانت حاسمة في تحقيق هدف المؤسسة المتمثل في إدارة الأصول على المدى الطويل نيابة عن الحكومة، مما يدفع التحول الاقتصادي للإمارة إلى اقتصاد متنوع وتنافسي عالميًا.
وقالت الدكتورة خلود سلامة، رئيسة قسم/ أستاذة مشاركة في قسم علوم الحاسب الآلي في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”لقد ارتقت الندوة إلى مستوى شعارها المتمثل في كونها جسراً بين الفصول الدراسية والصناعة. وساهم المستوى الرفيع للمتحدثين والطريقة التي طرحوا بها أفكارهم في إنجاح هذه الفعالية.“
وعلى هامش المؤتمر، عرض طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بعضاً من أهم ابتكاراتهم ومشاريعهم البحثية التي حظيت بمشاهدة وتقدير المتحدثين والحضور.
وأكد المتحدثون من مجالات متنوعة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والأدوية والسيراميك والإحصاء والمرافق العامة، على أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة هما المحركان الرئيسيان للتطورات التحويلية في الصناعة وحياتنا اليومية.
وفي معرض ترحيبه بالمتحدثين، قال الدكتور ديفيد أ. شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”إن تعزيز التعاون المؤثر في القطاع ليس هدفنا فحسب، بل هو حجر الزاوية في مهمتنا. وتحتفي هذه الندوة بهذا الالتزام. إنها فرصة لعرض العمل الذي يجري في حرمنا الجامعي، والذي يتم تعزيزه من خلال الشراكات مع الشركات والمؤسسات والمبتكرين. من البحوث المتطورة في مجال الطاقة المستدامة إلى التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، يعالج أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدينا القضايا الملحة في عصرنا“.
في كلمة رئيسية، قالت نورا العوضي، رئيسة قطاع التعليم العالي في مايكروسوفت، إن التحول من الفصل الدراسي إلى العمل يتطلب مهارات جديدة، بما في ذلك القدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة، ومهارات التواصل القوية، والتفكير النقدي وقدرات حل المشكلات، والعمل الجماعي، ومحو الأمية الرقمية.
وشددت على أن كفاءات الذكاء الاصطناعي تتجاوز الأدوار التقنية لتشمل كل مجال تقريبًا. وقالت إن المتخصصين في الشؤون المالية يحتاجون إلى مهارات تحليل الذكاء الاصطناعي، ويحتاج المسوقون إلى قدرات هندسية سريعة، وحتى المتخصصون في الموارد البشرية يجب أن يفهموا أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي.
من بين المتحدثين، استشهد أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة ترانسميد، بأمثلة على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات اللوجستية والنقل في الشركة، والتخزين، والذكاء المالي والتشغيلي، والمبيعات، وتوصيات المنتجات، وإدارة المخزون.
كما قدم محمد عيسى، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات والتنقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، لمحات عن استراتيجية رأس الخيمة للنقل المستدام، والتي تهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة وذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وسلط أوتكارش جاين، مدير الطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة، الضوء على استراتيجية البلدية للتقدم نحو مستقبل مستدام قائم على البيانات، باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بإدارة الطاقة ومراقبة البيئة والتحكم في حركة المرور والعمليات الصناعية.
أوضح أغيلس ميتيش، مدير أول أداء العمليات التقنية في جلفار، كيف كانت الشركة تستفيد من الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتميز العمليات والامتثال والسلامة، مع مزايا مثل الصيانة التنبؤية، وحاسبة OEE، والتوأم الرقمي، والجدولة الذكية، والفحص البصري الآلي.
وأوضحت إشراق لافرام، خبيرة إحصائية أولى في علوم البيانات في مركز رأس الخيمة للإحصاء، كيف كان المركز يوفر بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب وذات صلة بالموضوع، والتي تمكّن الحكومة وتدعم الابتكار، وتحسّن حياة الناس في نهاية المطاف.
وسلط نيخيل شاتورفيدي، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في سيراميك رأس الخيمة، الضوء على الفوائد العديدة للرقمنة في حديثه بعنوان ”التحول الرقمي في الصناعات التحويلية: مدعومًا بالتعاون الأكاديمي الصناعي“.
كما أوضح راشد إقبال، الرئيس التنفيذي للبيانات والتكنولوجيا في شركة IDO، كيف أن أدوات الذكاء الاصطناعي كانت حاسمة في تحقيق هدف المؤسسة المتمثل في إدارة الأصول على المدى الطويل نيابة عن الحكومة، مما يدفع التحول الاقتصادي للإمارة إلى اقتصاد متنوع وتنافسي عالميًا.
وقالت الدكتورة خلود سلامة، رئيسة قسم/ أستاذة مشاركة في قسم علوم الحاسب الآلي في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”لقد ارتقت الندوة إلى مستوى شعارها المتمثل في كونها جسراً بين الفصول الدراسية والصناعة. وساهم المستوى الرفيع للمتحدثين والطريقة التي طرحوا بها أفكارهم في إنجاح هذه الفعالية.“
وعلى هامش المؤتمر، عرض طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بعضاً من أهم ابتكاراتهم ومشاريعهم البحثية التي حظيت بمشاهدة وتقدير المتحدثين والحضور.
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