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"سناب شات" تُطلق عدسات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية
(MENAFN- Weber Shandwick) أطلقت سناب شات عدسات الذكاء الاصطناعي Sponsored AI Lenses، وهي ميزة إعلانية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمعلنين التفاعل بطريقة جديدة مع مستخدمي منصة سناب شات عبر تجارب قابلة للمشاركة تسمح للمستخدمين التقاط صور شخصية وتعديلها بمؤثرات مميزة مصممة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تُضفي عدسات الذكاء الاصطناعي طابعاً إبداعياً جديداً للصور التقليدية، وتحوّل اللحظات اليومية إلى قصص قابلة للمشاركة للعلامة التجارية. ويتيح هذا الشكل الجديد للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بصور شخصية مرحة ودمجها في مشاهد خيالية للماضي الجميل أو المستقبل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وصُممت هذه العدسات باستخدام تقنية خاصة بشركة سناب، وتهدف إلى تزويد العلامات التجارية بطرق جديدة مبتكرة للتفاعل مع المستخدمين، وإفساح المجال لمستخدمي سناب شات في الوقت نفسه التعبير عن أنفسهم أثناء مشاركتهم علاماتهم التجارية المفضلة مع الأصدقاء.
ويتجه المعلنون إلى اعتماد هذه الإمكانات الإبداعية لعدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة. فقد استخدمت فرقة كولدبلاي، التي استضافت مؤخراً أكبر سلسلة حفلات موسيقية في تاريخ الإمارات، عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة لإطلاق ألبومها الجديد Moon Music "موسيقى القمر"، ودعت المعجبين للتفاعل معها من خلال تجربة عدسات الذكاء الاصطناعي الجاذبة، مما زاد من تفاعلهم ومشاركة تجربتهم على نطاق واسع.
وتعمل عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة على تعزيز الإعلانات الإبداعية على سناب شات، فقد أتاحت للأفراد في دول الخليج الأكثر استخداماً للمنصة خوض تجارب غامرة وقابلة للمشاركة للعلامة التجارية. ويتيح هذا الشكل الجديد من التفاعل للعلامات التجارية في مختلف المجالات إنتاج تجارب عالية الجودة تعزز التفاعل مع العلامة التجارية والتعريف بها. وتعمل عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة أيضاً على تبسيط العملية الإبداعية للمعلنين، مما يعزز المحتوى الإبداعي للعلامات التجارية، كما أنها تلغي الحاجة إلى تصميمات ثلاثية الأبعاد أو مؤثرات بصرية معقدة، وتستبدلها بقوالب من إنشاء الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من أوقات الإنتاج بنحو كبير.
وتوفر عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة الموجودة في ميزة شريط التمرير الذي يعرض عدسات الواقع المعزز على سناب شات، والتي يتفاعل معها أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً، إمكانية توسيع نطاقها، بظهور يصل إلى 25-45% مرة في اليوم. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق تأثير كامل للحملة الإعلانية، وزيادة الوعي، وتعزيز التفاعل، وتشجيع المشاركات، كل ذلك ضمن منصة واحدة.
ومع استمرار منصة سناب في دفع حدود الابتكار في الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، تأتي عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة لتشكل خطوة كبيرة في تمكين العلامات التجارية وتعزيز تفاعلها مع المستخدمين ضمن محتوى إبداعي يتيح التعبير عن الذات ومختلف الثقافات وهو ما تتميز بها منصة سناب شات.
تُضفي عدسات الذكاء الاصطناعي طابعاً إبداعياً جديداً للصور التقليدية، وتحوّل اللحظات اليومية إلى قصص قابلة للمشاركة للعلامة التجارية. ويتيح هذا الشكل الجديد للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بصور شخصية مرحة ودمجها في مشاهد خيالية للماضي الجميل أو المستقبل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وصُممت هذه العدسات باستخدام تقنية خاصة بشركة سناب، وتهدف إلى تزويد العلامات التجارية بطرق جديدة مبتكرة للتفاعل مع المستخدمين، وإفساح المجال لمستخدمي سناب شات في الوقت نفسه التعبير عن أنفسهم أثناء مشاركتهم علاماتهم التجارية المفضلة مع الأصدقاء.
ويتجه المعلنون إلى اعتماد هذه الإمكانات الإبداعية لعدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة. فقد استخدمت فرقة كولدبلاي، التي استضافت مؤخراً أكبر سلسلة حفلات موسيقية في تاريخ الإمارات، عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة لإطلاق ألبومها الجديد Moon Music "موسيقى القمر"، ودعت المعجبين للتفاعل معها من خلال تجربة عدسات الذكاء الاصطناعي الجاذبة، مما زاد من تفاعلهم ومشاركة تجربتهم على نطاق واسع.
وتعمل عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة على تعزيز الإعلانات الإبداعية على سناب شات، فقد أتاحت للأفراد في دول الخليج الأكثر استخداماً للمنصة خوض تجارب غامرة وقابلة للمشاركة للعلامة التجارية. ويتيح هذا الشكل الجديد من التفاعل للعلامات التجارية في مختلف المجالات إنتاج تجارب عالية الجودة تعزز التفاعل مع العلامة التجارية والتعريف بها. وتعمل عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة أيضاً على تبسيط العملية الإبداعية للمعلنين، مما يعزز المحتوى الإبداعي للعلامات التجارية، كما أنها تلغي الحاجة إلى تصميمات ثلاثية الأبعاد أو مؤثرات بصرية معقدة، وتستبدلها بقوالب من إنشاء الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من أوقات الإنتاج بنحو كبير.
وتوفر عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة الموجودة في ميزة شريط التمرير الذي يعرض عدسات الواقع المعزز على سناب شات، والتي يتفاعل معها أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً، إمكانية توسيع نطاقها، بظهور يصل إلى 25-45% مرة في اليوم. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق تأثير كامل للحملة الإعلانية، وزيادة الوعي، وتعزيز التفاعل، وتشجيع المشاركات، كل ذلك ضمن منصة واحدة.
ومع استمرار منصة سناب في دفع حدود الابتكار في الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، تأتي عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة لتشكل خطوة كبيرة في تمكين العلامات التجارية وتعزيز تفاعلها مع المستخدمين ضمن محتوى إبداعي يتيح التعبير عن الذات ومختلف الثقافات وهو ما تتميز بها منصة سناب شات.
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