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استوديو إيكول دوكاس أبوظبي يرتقي بفنون المُعجّنات بتعيين الشيف الشهيرة جولييت حنظل
(MENAFN- Iris Media Press Services) أبوظبي: في خطوة استثنائية تعكس مكانته كوجهة رائدة لفنون الطهي الفرنسية في المنطقة، رحّب استوديو إيكول دوكاس أبوظبي بانضمام الشيف جولييت هاندال لتولّي منصب شيف المعجنات. وتُعد جولييت إحدى النجمات الصاعدات في عالم الحلويات على الساحة الدولية، حيث تجمع بين التدريب الكلاسيكي، والخبرة العالمية، والرؤية المعاصرة في ابتكار المعجنات.
تخرّجت الشيف جولييت من حرم مدرسة إيكول دوكاس المرموقة في باريس، وتحمل درجة البكالوريوس في فنون المعجنات الفرنسية، وقد طوّرت مهاراتها في بعض من أرقى مطابخ فرنسا الفاخرة، بما في ذلك فندق لوتيسيا وشيفال بلان سان تروبيه. وتشمل خبرتها إعداد أطباق حلويات راقية ومُبتكرة إلى جانب مشاركتها في فعاليات طهوية واسعة النطاق، بما في ذلك تقديم الحلويات الفاخرة في مطعم "كوتشينا" للشيف آلان دوكاس في فندق بيبلوس سان تروبيه.
ستقود الشيف جولييت، في استوديو إيكول دوكاس أبوظبي، حصصاً تدريبية مُتخصّصة في فنون صناعة المعجنات، إضافة إلى الإشراف على تطوير الوصفات، في ذات الوقت الذي تلعب خلاله دوراً رئيسياً في تنظيم ورش العمل والفعاليات الطهوية رفيعة المستوى.
وعن هذا التعيين، قالت الشيف جولييت حنظل: "الانضمام إلى استديو إيكول دوكاس في أبوظبي هو شرف كبير وبداية فصل جديد مُشوّق. أتطلع إلى إلهام طلابنا بالدقة والإبداع والشغف التي تُميّز المعجنات الفرنسية، والمساهمة في إبراز ثقافة طهوية نابضة بالحياة تكتسب شهرة عالمية متسارعة."
ولا يقتصر تميّز خبرة الشيف جولييت على المُعجّنات التقليدية؛ فهي حاصلة على شهادات مُتقدّمة في المعجنات النباتية من ريتشارد هوك، وفنّ التزيين بمرآة الجليز في كوستاريكا، بالإضافة إلى إتقان صناعة المثلجات تحت إشراف لوك دوبوف، صاحب مصنع المُعجّنات الشهير، ما يعكس التزامها المستمر بتوسيع آفاق التقنية والمذاق.
ويمثل تعيين الشيف جولييت محطة استراتيجية مهمة لاستوديو إيكول دوكاس أبوظبي، في إطار سعيه المستمر لاستقطاب نخبة المواهب وتقديم تعليم طهوي عالمي في قلب دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تُسهم خبرتها في إضفاء زخم جديد على مشهد الطهي المحلي والارتقاء ببرنامج المعجنات إلى آفاق إبداعية جديدة.
تخرّجت الشيف جولييت من حرم مدرسة إيكول دوكاس المرموقة في باريس، وتحمل درجة البكالوريوس في فنون المعجنات الفرنسية، وقد طوّرت مهاراتها في بعض من أرقى مطابخ فرنسا الفاخرة، بما في ذلك فندق لوتيسيا وشيفال بلان سان تروبيه. وتشمل خبرتها إعداد أطباق حلويات راقية ومُبتكرة إلى جانب مشاركتها في فعاليات طهوية واسعة النطاق، بما في ذلك تقديم الحلويات الفاخرة في مطعم "كوتشينا" للشيف آلان دوكاس في فندق بيبلوس سان تروبيه.
ستقود الشيف جولييت، في استوديو إيكول دوكاس أبوظبي، حصصاً تدريبية مُتخصّصة في فنون صناعة المعجنات، إضافة إلى الإشراف على تطوير الوصفات، في ذات الوقت الذي تلعب خلاله دوراً رئيسياً في تنظيم ورش العمل والفعاليات الطهوية رفيعة المستوى.
وعن هذا التعيين، قالت الشيف جولييت حنظل: "الانضمام إلى استديو إيكول دوكاس في أبوظبي هو شرف كبير وبداية فصل جديد مُشوّق. أتطلع إلى إلهام طلابنا بالدقة والإبداع والشغف التي تُميّز المعجنات الفرنسية، والمساهمة في إبراز ثقافة طهوية نابضة بالحياة تكتسب شهرة عالمية متسارعة."
ولا يقتصر تميّز خبرة الشيف جولييت على المُعجّنات التقليدية؛ فهي حاصلة على شهادات مُتقدّمة في المعجنات النباتية من ريتشارد هوك، وفنّ التزيين بمرآة الجليز في كوستاريكا، بالإضافة إلى إتقان صناعة المثلجات تحت إشراف لوك دوبوف، صاحب مصنع المُعجّنات الشهير، ما يعكس التزامها المستمر بتوسيع آفاق التقنية والمذاق.
ويمثل تعيين الشيف جولييت محطة استراتيجية مهمة لاستوديو إيكول دوكاس أبوظبي، في إطار سعيه المستمر لاستقطاب نخبة المواهب وتقديم تعليم طهوي عالمي في قلب دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تُسهم خبرتها في إضفاء زخم جديد على مشهد الطهي المحلي والارتقاء ببرنامج المعجنات إلى آفاق إبداعية جديدة.
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