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يمكن الآن الحصول على بطاقة سائح في قلب موسكو، في المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لسبر.
(MENAFN- B2Press Online PR Service) موسكو- يمكن للمسافرين إلى موسكو الحصول الآن على بطاقة سائح من المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لشركة سبر، الواقع في وسط المدينة – شارع بولشايا دميتروفكا. يُعدّ هذا المكان متعدد الوظائف، حيث يجمع بين إمكانيات مكتب بنك سبر ومركز معلومات سياحية. يجيد جميع المتخصصين اللغات الأجنبية، وهم على استعداد لمساعدة السياح الأجانب القادمين من جميع أنحاء العالم.
تعمل بطاقة السائح بنظام الدفع الروسي مير، وهي متوافقة مع التجار المحليين، والنقل العام، والمعالم السياحية. وبدون رسوم شهرية، فهي خيار اقتصادي للسياح، مما يسمح بالدفع المريح لتناول الطعام، والنقل، وأكثر من ذلك. هذه الأداة المالية تحلّ مشاكل مدفوعات الزوار إلى موسكو. لمزيد من المعلومات حول كيفية الدفع في العاصمة، يمكن الاطلاع على موقع ديسكوفر موسكو.
يمكن للمسافرين طلب البطاقة مسبقًا، والحصول عليها عن طريق البريد إلى بلدهم أو الفندق، على الرغم من أن البطاقة المادية ليست ضرورية دائمًا؛ حيث تسمح معظم الأماكن في موسكو بالدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة عبر تطبيق يو موني. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة أندرويد إضافة البطاقة إلى يو موني باي في التطبيق المحمول، والدفع بنقر الهاتف عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). أما بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس، فيمكن إجراء المدفوعات بمسح رمز الاستجابة السريعة عبر التطبيق، وهي طريقة مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.
يمكن للمسافرين التسجيل للحصول على ملف تعريف يو موني وبطاقة سياحية افتراضية قبل مغادرة بلدانهم . تتطلب هذه العملية رقم هاتف فقط، ولا حاجة لبطاقة SIM روسية، مما يجعلها في متناول الزائرين الأجانب. بمجرد الوصول إلى موسكو، يمكن إعادة شحن البطاقة نقدًا في الصرافات الآلية التي تدعم خدمة يو موني، مما يوفر وسيلة مباشرة لإضافة الأموال بالعملة المحلية.
يمكن استلام بطاقة السائح البلاستيكية من عدة أماكن، بما في ذلك مطار شيريميتيفو ومكاتب يو موني في موسكو وفندق إيروستار، والآن أصبحت متاحة أيضًا في وسط موسكو – شارع بولشايا دميتروفكا، حيث يقع المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لشركة سبر. يستطيع ضيوف المدينة فتح حساب وإجراء المدفوعات اللازمة وعمليات الصرف والتحويلات والحصول على بطاقة السائح هنا. يمكن إجراء الاستشارات بعدة لغات - يتحدث موظفو مركز المعلومات السياحية الروسية والإنجليزية والعربية، بينما يتحدث موظفو بنك سبر الروسية والإنجليزية. ويمكن للسياح هنا إعداد خطة سفر فردية بناءً على تفضيلاتهم الشخصية وأخذ كتيبات مجانية تحتوي على معلومات عن المدينة. الكتيبات متوفرة بعدة لغات - الروسية والإنجليزية والصينية والعربية. يوفر مكتب السفر والخدمات المصرفية الخاص بسبر منطقة للاسترخاء حيث يمكن للسياح أخذ قسط من الراحة وتجربة الأطعمة التقليدية في موسكو وتذوق بعض الأصناف من محل شاي موسكو. أثناء قيام البالغين بالتخطيط للرحلة، يمكن للأطفال اللعب في المنطقة الخاصة بالأطفال والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع الاستوديو الأسطوري للرسوم المتحركة “سويوزمولتفيلم".
تعمل بطاقة السائح بنظام الدفع الروسي مير، وهي متوافقة مع التجار المحليين، والنقل العام، والمعالم السياحية. وبدون رسوم شهرية، فهي خيار اقتصادي للسياح، مما يسمح بالدفع المريح لتناول الطعام، والنقل، وأكثر من ذلك. هذه الأداة المالية تحلّ مشاكل مدفوعات الزوار إلى موسكو. لمزيد من المعلومات حول كيفية الدفع في العاصمة، يمكن الاطلاع على موقع ديسكوفر موسكو.
يمكن للمسافرين طلب البطاقة مسبقًا، والحصول عليها عن طريق البريد إلى بلدهم أو الفندق، على الرغم من أن البطاقة المادية ليست ضرورية دائمًا؛ حيث تسمح معظم الأماكن في موسكو بالدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة عبر تطبيق يو موني. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة أندرويد إضافة البطاقة إلى يو موني باي في التطبيق المحمول، والدفع بنقر الهاتف عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). أما بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس، فيمكن إجراء المدفوعات بمسح رمز الاستجابة السريعة عبر التطبيق، وهي طريقة مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.
يمكن للمسافرين التسجيل للحصول على ملف تعريف يو موني وبطاقة سياحية افتراضية قبل مغادرة بلدانهم . تتطلب هذه العملية رقم هاتف فقط، ولا حاجة لبطاقة SIM روسية، مما يجعلها في متناول الزائرين الأجانب. بمجرد الوصول إلى موسكو، يمكن إعادة شحن البطاقة نقدًا في الصرافات الآلية التي تدعم خدمة يو موني، مما يوفر وسيلة مباشرة لإضافة الأموال بالعملة المحلية.
يمكن استلام بطاقة السائح البلاستيكية من عدة أماكن، بما في ذلك مطار شيريميتيفو ومكاتب يو موني في موسكو وفندق إيروستار، والآن أصبحت متاحة أيضًا في وسط موسكو – شارع بولشايا دميتروفكا، حيث يقع المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لشركة سبر. يستطيع ضيوف المدينة فتح حساب وإجراء المدفوعات اللازمة وعمليات الصرف والتحويلات والحصول على بطاقة السائح هنا. يمكن إجراء الاستشارات بعدة لغات - يتحدث موظفو مركز المعلومات السياحية الروسية والإنجليزية والعربية، بينما يتحدث موظفو بنك سبر الروسية والإنجليزية. ويمكن للسياح هنا إعداد خطة سفر فردية بناءً على تفضيلاتهم الشخصية وأخذ كتيبات مجانية تحتوي على معلومات عن المدينة. الكتيبات متوفرة بعدة لغات - الروسية والإنجليزية والصينية والعربية. يوفر مكتب السفر والخدمات المصرفية الخاص بسبر منطقة للاسترخاء حيث يمكن للسياح أخذ قسط من الراحة وتجربة الأطعمة التقليدية في موسكو وتذوق بعض الأصناف من محل شاي موسكو. أثناء قيام البالغين بالتخطيط للرحلة، يمكن للأطفال اللعب في المنطقة الخاصة بالأطفال والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع الاستوديو الأسطوري للرسوم المتحركة “سويوزمولتفيلم".
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