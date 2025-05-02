ترامب: الاقتصاد في مرحلة انتقالية وعلى البنك المركزي خفض الفائدة

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ترامب: الاقتصاد في مرحلة انتقالية وعلى البنك المركزي خفض الفائدة
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.
وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال: "ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!".
ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف خلال شهر أبريل.
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