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ترامب: الاقتصاد في مرحلة انتقالية وعلى البنك المركزي خفض الفائدة

ترامب: الاقتصاد في مرحلة انتقالية وعلى البنك المركزي خفض الفائدة

2025-05-02 10:13:11
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال: "ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!".

ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف خلال شهر أبريل.

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