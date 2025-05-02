403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تشيلي.. تحذير من تسونامي بعد زلزال في البحر بقوة 7,5 درجات
(MENAFN- Al-Bayan) ">دعت سلطات تشيلي، الجمعة، إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7,5 درجات في البحر.
وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه على منصة إكس: "ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعياً السكان إلى اتباع توصيات السلطات.
وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه على منصة إكس: "ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعياً السكان إلى اتباع توصيات السلطات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية