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تشيلي.. تحذير من تسونامي بعد زلزال في البحر بقوة 7,5 درجات

تشيلي.. تحذير من تسونامي بعد زلزال في البحر بقوة 7,5 درجات

2025-05-02 10:13:11
(MENAFN- Al-Bayan) ">دعت سلطات تشيلي، الجمعة، إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7,5 درجات في البحر.

وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه على منصة إكس: "ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعياً السكان إلى اتباع توصيات السلطات.

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