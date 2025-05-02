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ابنة بيل غيتس تكشف عن إصابة والدها بمتلازمة لا علاج لها

ابنة بيل غيتس تكشف عن إصابة والدها بمتلازمة لا علاج لها

2025-05-02 10:12:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إن والدها مصاب بمتلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد (ASD).
وخلال حلقة بودكاست "اتصِلْ بوالدها" (Call Her Daddy)، سألت المذيعة أليكس كوبر ابنة الملياردير مؤسس شركة "مايكروسوفت"، البالغة من العمر 22 عامًا، عن تجربتها في جلب أصدقائها إلى المنزل وتعريفهم على والدها.
فقالت ابنة غيتس: "بالنسبة للصديق، الأمر مرعب.. أما بالنسبة لي، فالأمر مضحك لأن والدي يعاني من اغتراب اجتماعي، كما قال سابقًا، فهو مصاب بمتلازمة أسبرغر".
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الملياردير لم يعلن عن مثل هذا التشخيص، على الرغم من أنه كتب في مذكراته عن "اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة".
ففي مذكراته الصادرة عام 2025، قال غيتس إنه "يعتقد أنه لو كان طفلًا اليوم لشُخِّص لديه نوع من اضطراب طيف التوحد".
وينتمي "التوحد ومتلازمة أسبرغر" إلى طائفة اضطرابات عصبية تؤثر في قدرة الشخص على التواصل والتفاعل مع الآخرين، ولكن ما يميز كلا منهما هو مدى تطور المهارات اللغوية، والتمتع بالاستقلالية، ومن هذا المنطلق لم تعد متلازمة أسبرغر تُصنَّف كحالة منفصلة، بل أصبحت تندرج تحت مصطلح أشمل هو "اضطراب طيف التوحد".
روسيا اليوم


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