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ثعبان ميت يسمم 100 تلميذ في الهند .. ما القصة؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في تسمم نحو 100 تلميذ في شمال شرق البلاد بعد تناولهم وجبة تحتوي على ثعبان ميت، على ما أُفيد الخميس.
وقعت الحادثة الأسبوع الماضي في مدرسة حكومية في موكاما، بولاية بيهار، إحدى أفقر الولايات في الهند.
وأُعلنت حالة التأهب بعد ظهور عوارض مرضية لدى 100 من أصل 500 طفل تناولوا الطعام في مقصف المدرسة.
ويوم الخميس، أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "الطباخ قدم للتلاميذ على ما يبدو طبقًا أُخرج منه ثعبان ميت"، مطالبة الشرطة والسلطات بإجراء تحقيق.
ورأت اللجنة أن هذه الحادثة "تشكل في حال تأكيدها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الخاصة بالتلاميذ".
وأثارت صحة الطلاب قلقًا شديدًا في القرية، حيث عمد السكان إلى قطع الطريق احتجاجًا.
ويحصل ملايين التلاميذ في المدارس الحكومية الهندية على وجبات مجانية توفرها الحكومة الفيدرالية.
وفي عام 2013، توفي 23 تلميذًا بمدرسة في ولاية بيهار أيضًا بعد تناولهم طبقًا يحتوي على مبيدات حشرية.
سكاي نيوز
وقعت الحادثة الأسبوع الماضي في مدرسة حكومية في موكاما، بولاية بيهار، إحدى أفقر الولايات في الهند.
وأُعلنت حالة التأهب بعد ظهور عوارض مرضية لدى 100 من أصل 500 طفل تناولوا الطعام في مقصف المدرسة.
ويوم الخميس، أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "الطباخ قدم للتلاميذ على ما يبدو طبقًا أُخرج منه ثعبان ميت"، مطالبة الشرطة والسلطات بإجراء تحقيق.
ورأت اللجنة أن هذه الحادثة "تشكل في حال تأكيدها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الخاصة بالتلاميذ".
وأثارت صحة الطلاب قلقًا شديدًا في القرية، حيث عمد السكان إلى قطع الطريق احتجاجًا.
ويحصل ملايين التلاميذ في المدارس الحكومية الهندية على وجبات مجانية توفرها الحكومة الفيدرالية.
وفي عام 2013، توفي 23 تلميذًا بمدرسة في ولاية بيهار أيضًا بعد تناولهم طبقًا يحتوي على مبيدات حشرية.
سكاي نيوز
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