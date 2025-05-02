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ثعبان ميت يسمم 100 تلميذ في الهند .. ما القصة؟

ثعبان ميت يسمم 100 تلميذ في الهند .. ما القصة؟

2025-05-02 10:12:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في تسمم نحو 100 تلميذ في شمال شرق البلاد بعد تناولهم وجبة تحتوي على ثعبان ميت، على ما أُفيد الخميس.
وقعت الحادثة الأسبوع الماضي في مدرسة حكومية في موكاما، بولاية بيهار، إحدى أفقر الولايات في الهند.
وأُعلنت حالة التأهب بعد ظهور عوارض مرضية لدى 100 من أصل 500 طفل تناولوا الطعام في مقصف المدرسة.
ويوم الخميس، أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "الطباخ قدم للتلاميذ على ما يبدو طبقًا أُخرج منه ثعبان ميت"، مطالبة الشرطة والسلطات بإجراء تحقيق.
ورأت اللجنة أن هذه الحادثة "تشكل في حال تأكيدها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الخاصة بالتلاميذ".
وأثارت صحة الطلاب قلقًا شديدًا في القرية، حيث عمد السكان إلى قطع الطريق احتجاجًا.
ويحصل ملايين التلاميذ في المدارس الحكومية الهندية على وجبات مجانية توفرها الحكومة الفيدرالية.
وفي عام 2013، توفي 23 تلميذًا بمدرسة في ولاية بيهار أيضًا بعد تناولهم طبقًا يحتوي على مبيدات حشرية.
سكاي نيوز


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