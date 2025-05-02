مصدر مسؤول ل PNN : غدا السبت تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وترجيحات بحسم المنصب للاحمد

مصدر مسؤول ل PNN : غدا السبت تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وترجيحات بحسم المنصب للاحمد
وأضاف المصدر في حديثه مع PNN أن هناك اسمين سيكون أحدهما أمينا للسر، وهما أحمد مجدلاني وعزام الأحمد، مع الإشارة إلى أنهما عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حيث اوضح المصدر حسم المنصب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الاحمد.
واشار المصدر الى ان حسم الامر اتجاه الاحمد جاء لاسباب تقنية تتعلق بالملفات التي تتولاها امانة سر اللجنة التنفيذية خصوصا السياسية.
وقال المصدر كما هو مقرر سابقا ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس عند الساعة السادسة والنصف من مساء السبت لكنه لم يستبعد امكانية تاجيل الاعلان عن الاسم للايام المقبلة.
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