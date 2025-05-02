مصدر مسؤول ل PNN : غدا السبت تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وترجيحات بحسم المنصب للاحمد

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /خاص PNN / رجح مصدر مسؤول لPNN أن يتم الإعلان في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء غد السبت عن أمين سر اللجنة التنفيذية.

وأضاف المصدر في حديثه مع PNN أن هناك اسمين سيكون أحدهما أمينا للسر، وهما أحمد مجدلاني وعزام الأحمد، مع الإشارة إلى أنهما عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حيث اوضح المصدر حسم المنصب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الاحمد.

واشار المصدر الى ان حسم الامر اتجاه الاحمد جاء لاسباب تقنية تتعلق بالملفات التي تتولاها امانة سر اللجنة التنفيذية خصوصا السياسية.

وقال المصدر كما هو مقرر سابقا ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس عند الساعة السادسة والنصف من مساء السبت لكنه لم يستبعد امكانية تاجيل الاعلان عن الاسم للايام المقبلة.