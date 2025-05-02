  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصدر مسؤول ل PNN : غدا السبت تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وترجيحات بحسم المنصب للاحمد

مصدر مسؤول ل PNN : غدا السبت تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وترجيحات بحسم المنصب للاحمد

2025-05-02 10:12:05
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /خاص PNN / رجح مصدر مسؤول لPNN أن يتم الإعلان في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء غد السبت عن أمين سر اللجنة التنفيذية.

وأضاف المصدر في حديثه مع PNN أن هناك اسمين سيكون أحدهما أمينا للسر، وهما أحمد مجدلاني وعزام الأحمد، مع الإشارة إلى أنهما عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حيث اوضح المصدر حسم المنصب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الاحمد.

واشار المصدر الى ان حسم الامر اتجاه الاحمد جاء لاسباب تقنية تتعلق بالملفات التي تتولاها امانة سر اللجنة التنفيذية خصوصا السياسية.

وقال المصدر كما هو مقرر سابقا ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس عند الساعة السادسة والنصف من مساء السبت لكنه لم يستبعد امكانية تاجيل الاعلان عن الاسم للايام المقبلة.

MENAFN02052025000205011050ID1109500839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث