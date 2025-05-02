الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

عمان ٢ أيار (بترا)- واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات حملتها البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية والسياحية والتي تأتي ضمن مبادرة "صيف _ آمن". ونُفذت الحملة اليوم في كافة محافظات المملكة بهدف نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف. --(بترا) ل م/أس 02/05/2025 16:23:35

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