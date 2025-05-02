الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية
عمان ٢ أيار (بترا)- واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات حملتها البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية والسياحية والتي تأتي ضمن مبادرة "صيف _ آمن".
ونُفذت الحملة اليوم في كافة محافظات المملكة بهدف نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف.
--(بترا)
ل م/أس
02/05/2025 16:23:35
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