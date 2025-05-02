الملك يعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء في تيرانا

الملك يعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء في تيرانا
بحث التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة والحوار بين الأديان.
الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
الجانبان يؤكدان ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.
الرئيس الألباني يشيد بالدور المهم للأردن في العمل على تحقيق الاستقرار بالإقليم.
الرئيس الألباني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.
تيرانا 2 أيار (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة تيرانا، اليوم الجمعة، لقاءين منفصلين مع الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ركزا على سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.
وتم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الأردن وألبانيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، فضلا عن تعاونهما في تعزيز الحوار بين الأديان.
وأعرب جلالته خلال اللقاءين، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدور ألبانيا في محاربة التطرف والإرهاب ضمن "مبادرة اجتماعات العقبة".
وجرى بحث آخر المستجدات في الإقليم، إذ شدد جلالة الملك على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
وأكد الجانبان ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.
وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية، وإنهاء التصعيد بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
بدوره، لفت الرئيس الألباني إلى الدور المهم للأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل على تحقيق الاستقرار بالإقليم، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.
وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى ألبانيا زهير النسور.
ولدى وصول جلالة الملك إلى القصر الرئاسي في تيرانا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، ودوّن جلالته كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
أس
02/05/2025 16:20:56
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