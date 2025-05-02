الملك يعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء في تيرانا

MENAFN - Jordan News Agency)

بحث التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة والحوار بين الأديان.

الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

الجانبان يؤكدان ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.

الرئيس الألباني يشيد بالدور المهم للأردن في العمل على تحقيق الاستقرار بالإقليم.

الرئيس الألباني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.

تيرانا 2 أيار (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة تيرانا، اليوم الجمعة، لقاءين منفصلين مع الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ركزا على سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وتم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الأردن وألبانيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، فضلا عن تعاونهما في تعزيز الحوار بين الأديان.

وأعرب جلالته خلال اللقاءين، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدور ألبانيا في محاربة التطرف والإرهاب ضمن "مبادرة اجتماعات العقبة".

وجرى بحث آخر المستجدات في الإقليم، إذ شدد جلالة الملك على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأكد الجانبان ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.

وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية، وإنهاء التصعيد بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بدوره، لفت الرئيس الألباني إلى الدور المهم للأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل على تحقيق الاستقرار بالإقليم، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.

وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى ألبانيا زهير النسور.







ولدى وصول جلالة الملك إلى القصر الرئاسي في تيرانا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، ودوّن جلالته كلمة في سجل الزوار.

--(بترا)

أس

02/05/2025 16:20:56