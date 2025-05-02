العفو الدولية: حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

العفو الدولية: حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب
عمان 2 أيار (بترا)- قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، إن حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاحا.
وأكدت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة حرب ويشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع، وفق ما نقلت وكالة (نوفوستي).
وشددت المنظمة على أن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، معتبرة أنه أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/05/2025 16:03:11
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