العفو الدولية: حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، إن حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاحا.

وأكدت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة حرب ويشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع، وفق ما نقلت وكالة (نوفوستي).

وشددت المنظمة على أن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، معتبرة أنه أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

02/05/2025 16:03:11