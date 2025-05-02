رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- نشرت رئاسة الوزراء اليوم الجمعة، عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للإعلان عن الوظائف القياديَّة العُليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل.

وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.

ويتيح النِّظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدُّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيَّام عمل، تبدأ من صباح يوم بعد غد الأحد الموافق للرابع من أيار، وتنتهي مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق للسادس منه.

--(بترا)

ع ق/أس

02/05/2025 16:06:17