أقصى اليمين يفوز بالانتخابات المحلية في المملكة المتحدة ويسدد ضربة لستارمر

انتزع حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (اقصى اليمين) مقعدا برلمانيا من حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر الجمعة في الانتخابات المحلية التي وجهت ضربة قوية للحزبين التقليديين في بريطانيا.

وفاز حزب إصلاح المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج المناهض للهجرة في الانتخابات الفرعية في رنكورن وهيلسبي بشمال غرب إنكلترا بفارق ستة أصوات فقط، وحقق مكاسب في دوائر أخرى بما في ذلك رئاسة إحدى البلديات.

ويواصل الأداء القوي لحزب إصلاح المملكة المتحدة الزخم الذي اكتسبه في الانتخابات العامة العام الماضي، ما يؤكد توجه بريطانيا إلى عصر السياسة المتعددة الأحزاب.

وقال فاراج، مناصر بريكست، عن أول فوز لحزب الإصلاح في انتخابات فرعية وأول خسارة لستارمر منذ توليه منصبه في يوليو الماضي "بالنسبة للحركة وللحزب إنها لحظة مهمة جدا".

وعلق ستارمر على هزيمة حزبه في هذه الانتخابات الفرعية معتبرا النتيجة "مخيبة للأمل"، لكنه أكد تصميم حكومته على المضي "أبعد وأسرع" في الإصلاحات والتغيير، في مقابلة أجرتها معه شبكة "جي بي نيوز".

كذلك انتزع حزب الإصلاح عشرات المقاعد في مجالس محلية من حزبي العمال والمحافظين في وقت تظهر بوادر تشرذم في المشهد السياسي البريطاني.

وفي المعركة على ستة مناصب لرئاسة بلديات فاز حزب الإصلاح في لينكولنشير الكبرى فيما فاز حزب العمال بثلاث منها. غير أن حزب العمال بالكاد تمكن من الاحتفاظ برئاسة بلدية نورث تاينسايد بعد تأرجح في نسبة التصويت بلغ 26% لصالح حزب الإصلاح.

وقالت رئيسة بلدية لينكولنشير الكبرى الجديدة أندريا جينكينز إن "معركة إنقاذ قلب وروح بلدنا العظيم بدأت الآن".

وأضافت "الآن وقد أصبح حزب الإصلاح في موقع سلطة، يُمكننا المساعدة في إعادة بناء بريطانيا تدريجا".

وهذه أول انتخابات تجرى في إنجلترا منذ أن تولى ستارمر رئاسة الوزراء وتولت كيمي بادنوك قيادة حزب المحافظين المتعثّر العام الماضي.

وجرى التنافس الخميس على 1641 مقعدا في 23 مجالس محلية، وهو ما يمثل جزءا صغيرا من أعضاء المجالس المحلية في إنجلترا البالغ عددهم 17 ألفًا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن تقدم حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي ينعكس في صناديق الاقتراع.

وقال الخبير السياسي جون كورتيبس لـ"بي بي سي" إن "السؤال الأهم الذي أردنا معرفته بعد هذه النتائج هو: هل استطلاعات الرأي مُحقة في الإشارة إلى أن حزب الإصلاح يمثل الآن تحديا كبيرا لكل من المحافظين وحزب العمال؟ الإجابة على هذا السؤال حتى الآن هي نعم بكل وضوح".

ومن المتوقع أيضا أن يحقق الليبراليون الديمقراطيون الوسطيون وحزب الخضر اليساري مكاسب، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين يشعرون بخيبة أمل من الحزبين الرئيسيين في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية وتراجع الخدمات العامة.

ويأمل حزب الإصلاح الذي تعهد بـ"وقف قوارب" المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون قناة المانش، أن يُسهم فوزه برئاسة بلديات وحصوله على مئات المقاعد في المجالس في تعزيز نشاطه الشعبي قبل الانتخابات العامة المقبلة المرجح إجراؤها في عام 2029.

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