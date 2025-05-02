رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يعلن ترشحه للرئاسة

رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يعلن ترشحه للرئاسة
أعلن هان دوك-سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق، الجمعة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يوم واحد من استقالته من منصبه.
وقال هان خلال مؤتمر صحافي متلفز بالجمعية الوطنية إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو، متعهدا ببذل كل الجهود ليحظى بثقة الناخبين.
وتعهد هان في حال فوزه بالسعي لتعديل الدستور لتمكين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في السنة الثالثة من ولايته، مع الإعلان عن استعداده للاستقالة فور إجراء الانتخابات وفق الدستور المعدل، مما يعني تقليص المدة الرئاسية من خمس إلى ثلاث سنوات.
وجاء الإعلان بعد يوم واحد من استقالة هان، الذي شغل منصب الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس السابق يون سوك-يول من منصبه.
ويعد هان أحد المرشحين المفضلين لدى الناخبين المحافظين، حيث أظهر استطلاع حديث حصوله على معدل تأييد بلغ 13%، متفوقا بذلك على منافسيه من حزب سلطة الشعب المحافظ، لكنه ما زال متأخرا بشكل كبير عن مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي لي جاي-ميونغ الذي حصل على 42 %، في الاستطلاع الذي أجري بين يومي الاثنين والأربعاء.
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