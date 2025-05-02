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رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يعلن ترشحه للرئاسة

رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يعلن ترشحه للرئاسة

2025-05-02 10:07:09
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن هان دوك-سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق، الجمعة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يوم واحد من استقالته من منصبه.
وقال هان خلال مؤتمر صحافي متلفز بالجمعية الوطنية إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو، متعهدا ببذل كل الجهود ليحظى بثقة الناخبين.
وتعهد هان في حال فوزه بالسعي لتعديل الدستور لتمكين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في السنة الثالثة من ولايته، مع الإعلان عن استعداده للاستقالة فور إجراء الانتخابات وفق الدستور المعدل، مما يعني تقليص المدة الرئاسية من خمس إلى ثلاث سنوات.
وجاء الإعلان بعد يوم واحد من استقالة هان، الذي شغل منصب الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس السابق يون سوك-يول من منصبه.
ويعد هان أحد المرشحين المفضلين لدى الناخبين المحافظين، حيث أظهر استطلاع حديث حصوله على معدل تأييد بلغ 13%، متفوقا بذلك على منافسيه من حزب سلطة الشعب المحافظ، لكنه ما زال متأخرا بشكل كبير عن مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي لي جاي-ميونغ الذي حصل على 42 %، في الاستطلاع الذي أجري بين يومي الاثنين والأربعاء.

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