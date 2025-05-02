منظمات دولية العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام والحصار يقود القطاع إلى أسوأ السيناريوهات

منظمات دولية العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام والحصار يقود القطاع إلى أسوأ السيناريوهات
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة من أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة «على وشك الانهيار التام»، بعد شهرين من قرار إسرائيل منع دخول جميع إمدادات المساعدات إلى القطاع، فيما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتحدة (اوتشا) من أن حصار القطاع يقوده إلى أسوأ السيناريوهات.
وقالت اللجنة في بيان، «إذا لم يستأنف تسليم المساعدات على الفور، لن تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الحصول على الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية التي تحتاج إليها لمواصلة الكثير من البرامج التي تديرها في غزة».
وقال باسكال هوندت نائب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الجمعة، «يواجه المدنيون في غزة صراعا يوميا هائلا من أجل البقاء في مواجهة مخاطر القتال، والتعامل مع النزوح المستمر، وتحمل عواقب الحرمان من المساعدات الإنسانية العاجلة». وأضاف «لا ينبغي ولا يمكن السماح بأن يشهد هذا الوضع تصعيدا أكبر».
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه بموجب القانون الدولي فإن «إسرائيل ملزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تلبية الحاجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها».
وحذرت من أنه «في حال استمرار الحصار، فإن برامج - مثل المطابخ المشتركة التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر والذي يوفر في كثير من الأحيان الوجبة الوحيدة التي يتلقاها الناس يوميا - لن تتمكن من العمل إلا لبضعة أسابيع».
من ناحية أخرى، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن المستشفى الميداني الذي تديره في غزة يعاني أيضا من «انخفاض خطر في الإمدادات الغذائية والطبية، في ظل استنفاد بعض الأدوية والمواد الاستهلاكية الأساسية».
فضلا عن ذلك، أشارت اللجنة إلى أن «تعطل شبكات المياه، بما في ذلك إغلاق قساطل المياه وتدمير شاحنات الصرف الصحي، تسبب بمخاطر عالية وغير مقبولة للإصابة بأمراض منقولة بالمياه».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هذا الوضع الخطر تفاقم بسبب الهجمات المتكررة التي أثرت على عمل مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.
وسلطت الضوء على مقتل 15 من العاملين في المجال الإنساني والطبي الشهر الماضي، بما في ذلك ثمانية من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأضرار جسيمة لحقت بالمستشفيات في الأسابيع الأخيرة، محذرة من أن هذا الأمر «أدى إلى مزيد من الشلل في النظام الصحي المنهار في غزة».
من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتحدة (اوتشا) الجمعة من أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا تاما على قطاع غزة منذ نحو شهرين أطلق العد التنازلي نحو «أسوأ السيناريوهات».
وقالت المتحدث باسم المكتب في غزة (اوتشا) أولغا تشيريفكو في مؤتمر صحافي عبر التواصل المرئي من مدينة غزة وتم بثه بمقر الأمم المتحدة في جنيڤ إن ذلك السيناريو يتعلق باستمرار الحرب مع نفاد الإمدادات الأساسية بشكل شبه كامل.
وأوضحت «أمام المجتمع الدولي خياران إما الاستمرار في النظر لصور غزة المفزعة وهي تختنق وتجوع أو التحلي بالشجاعة والضمير الأخلاقي لاتخاذ قرارات تكسر هذا الحصار القاسي».
وأضافت «مصير سكان غزة معلق بالمسؤولية الجماعية في التحرك، إذ لا خيار ثانيا لديهم وفي ظل هذا الانهيار المتسارع».
وأكدت تشيريفكو أن «غزة تقترب من نقطة الانهيار.. اصبح الوقود لا يستخدم سوى لأكثر الأعمال حيوية فحسب» محذرة من أن «مشاهد القتل المستمرة وتجريد الناس من كرامتهم أصبحت مجرد واقع سريالي آخر يقاس بعدد القتلى والمصابين».
وشددت المتحدث باسم (أوتشا) على أن المجتمع الدولي لا يزال يملك القدرة على تغيير هذا الواقع مؤكدة أن المنظمات الإنسانية مستعدة لاستئناف توزيع المساعدات فور إعادة فتح المعابر.
وقالت «نحن ملتزمون بمبادئنا وسنواصل التخفيف من معاناة الناس أينما كانوا»، لكنها أشارت إلى أن المساعدات الإنسانية أصبحت شبه متوقفة بسبب إغلاق المعابر ما تسبب في تفاقم الوضع الغذائي والصحي.
ودعت تشيريفكو إلى تحرك عاجل وحاسم من المجتمع الدولي لوقف هذه الكارثة محذرة من أن استمرار الصمت سيزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق معاناة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.
في الأثناء، قالت مصادر في تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة إن سفينة تابعة له تعرضت لهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين قرب مالطا، بينما أكد المنظمون والسلطات المالطية عدم وقوع إصابات بين الناشطين المشاركين في الرحلة.
ونقل موقع «الجزيرة نت» عن زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قوله إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السفينة استهدفت بطائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد أجزائها.
وحمل البيراوي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعا السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي، باعتبار أن الحادث وقع ضمن نطاق مسؤوليتها البحرية.
واتهم منظمو حملة أسطول الحرية - في بيان - إسرائيل أو أحد حلفائها بتنفيذ الهجوم، وأكدوا عدم وقوع ضحايا بين الناشطين الدوليين الـ 30 الذين كانوا على متن السفينة التي أطلق عليها «الضمير»، مشيرين إلى أن سفينة من جنوب قبرص لبت نداء الاستغاثة.
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