منظمات دولية العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام والحصار يقود القطاع إلى أسوأ السيناريوهات

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة من أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة «على وشك الانهيار التام»، بعد شهرين من قرار إسرائيل منع دخول جميع إمدادات المساعدات إلى القطاع، فيما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتحدة (اوتشا) من أن حصار القطاع يقوده إلى أسوأ السيناريوهات.

وقالت اللجنة في بيان، «إذا لم يستأنف تسليم المساعدات على الفور، لن تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الحصول على الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية التي تحتاج إليها لمواصلة الكثير من البرامج التي تديرها في غزة».

وقال باسكال هوندت نائب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الجمعة، «يواجه المدنيون في غزة صراعا يوميا هائلا من أجل البقاء في مواجهة مخاطر القتال، والتعامل مع النزوح المستمر، وتحمل عواقب الحرمان من المساعدات الإنسانية العاجلة». وأضاف «لا ينبغي ولا يمكن السماح بأن يشهد هذا الوضع تصعيدا أكبر».

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه بموجب القانون الدولي فإن «إسرائيل ملزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تلبية الحاجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها».

وحذرت من أنه «في حال استمرار الحصار، فإن برامج - مثل المطابخ المشتركة التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر والذي يوفر في كثير من الأحيان الوجبة الوحيدة التي يتلقاها الناس يوميا - لن تتمكن من العمل إلا لبضعة أسابيع».

من ناحية أخرى، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن المستشفى الميداني الذي تديره في غزة يعاني أيضا من «انخفاض خطر في الإمدادات الغذائية والطبية، في ظل استنفاد بعض الأدوية والمواد الاستهلاكية الأساسية».

فضلا عن ذلك، أشارت اللجنة إلى أن «تعطل شبكات المياه، بما في ذلك إغلاق قساطل المياه وتدمير شاحنات الصرف الصحي، تسبب بمخاطر عالية وغير مقبولة للإصابة بأمراض منقولة بالمياه».

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هذا الوضع الخطر تفاقم بسبب الهجمات المتكررة التي أثرت على عمل مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.

وسلطت الضوء على مقتل 15 من العاملين في المجال الإنساني والطبي الشهر الماضي، بما في ذلك ثمانية من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأضرار جسيمة لحقت بالمستشفيات في الأسابيع الأخيرة، محذرة من أن هذا الأمر «أدى إلى مزيد من الشلل في النظام الصحي المنهار في غزة».

من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتحدة (اوتشا) الجمعة من أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا تاما على قطاع غزة منذ نحو شهرين أطلق العد التنازلي نحو «أسوأ السيناريوهات».

وقالت المتحدث باسم المكتب في غزة (اوتشا) أولغا تشيريفكو في مؤتمر صحافي عبر التواصل المرئي من مدينة غزة وتم بثه بمقر الأمم المتحدة في جنيڤ إن ذلك السيناريو يتعلق باستمرار الحرب مع نفاد الإمدادات الأساسية بشكل شبه كامل.

وأوضحت «أمام المجتمع الدولي خياران إما الاستمرار في النظر لصور غزة المفزعة وهي تختنق وتجوع أو التحلي بالشجاعة والضمير الأخلاقي لاتخاذ قرارات تكسر هذا الحصار القاسي».

وأضافت «مصير سكان غزة معلق بالمسؤولية الجماعية في التحرك، إذ لا خيار ثانيا لديهم وفي ظل هذا الانهيار المتسارع».

وأكدت تشيريفكو أن «غزة تقترب من نقطة الانهيار.. اصبح الوقود لا يستخدم سوى لأكثر الأعمال حيوية فحسب» محذرة من أن «مشاهد القتل المستمرة وتجريد الناس من كرامتهم أصبحت مجرد واقع سريالي آخر يقاس بعدد القتلى والمصابين».

وشددت المتحدث باسم (أوتشا) على أن المجتمع الدولي لا يزال يملك القدرة على تغيير هذا الواقع مؤكدة أن المنظمات الإنسانية مستعدة لاستئناف توزيع المساعدات فور إعادة فتح المعابر.

وقالت «نحن ملتزمون بمبادئنا وسنواصل التخفيف من معاناة الناس أينما كانوا»، لكنها أشارت إلى أن المساعدات الإنسانية أصبحت شبه متوقفة بسبب إغلاق المعابر ما تسبب في تفاقم الوضع الغذائي والصحي.

ودعت تشيريفكو إلى تحرك عاجل وحاسم من المجتمع الدولي لوقف هذه الكارثة محذرة من أن استمرار الصمت سيزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق معاناة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.

في الأثناء، قالت مصادر في تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة إن سفينة تابعة له تعرضت لهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين قرب مالطا، بينما أكد المنظمون والسلطات المالطية عدم وقوع إصابات بين الناشطين المشاركين في الرحلة.

ونقل موقع «الجزيرة نت» عن زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قوله إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السفينة استهدفت بطائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد أجزائها.

وحمل البيراوي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعا السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي، باعتبار أن الحادث وقع ضمن نطاق مسؤوليتها البحرية.

واتهم منظمو حملة أسطول الحرية - في بيان - إسرائيل أو أحد حلفائها بتنفيذ الهجوم، وأكدوا عدم وقوع ضحايا بين الناشطين الدوليين الـ 30 الذين كانوا على متن السفينة التي أطلق عليها «الضمير»، مشيرين إلى أن سفينة من جنوب قبرص لبت نداء الاستغاثة.

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